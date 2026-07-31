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Ще дві континентальні конфедерації виступили проти комерційних планів ФІФА

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Ще дві континентальні конфедерації виступили проти комерційних планів ФІФА
Президент ФІФА Джанні Інфантіно зіткнувся зі спротивом континентальних організацій
фото: Getty Images

УЄФА отримала підтримку з Америки та Азії

Конфедерація футболу Північної та Центральної Америки (КОНКАКАФ) та Азійська конфедерація футболу (АФК) виступили проти планів ФІФА щодо продажу частки комерційних прав на Чемпіонат світу приватним інвесторам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

КОНКАКАФ повідомила, що провела зустріч за участю президентів усіх 41 національної асоціації. За її підсумками конфедерація одноголосно відхилила пропозицію президента ФІФА. Серед причин такого рішення назвали відсутність належної процедури ухвалення, короткі терміни для розгляду ініціативи та те, що вона не пройшла через статутні органи управління ФІФА. Також у КОНКАКАФ поставили під сумнів необхідність залучення приватних інвесторів після «найприбутковішого Чемпіонату світу в історії».

В АФК також зазначили, що запропонована модель не може отримати необхідної підтримки футбольної спільноти, оскільки ризикує поставити під загрозу єдність Чемпіонату світу. Конфедерація закликала ФІФА переглянути власні механізми ухвалення рішень і забезпечити ширші консультації з конфедераціями та національними асоціаціями.

Напередодні проти створення FIFA Forward Enterprise виступила УЄФА. Європейська конфедерація заявила, що не підтримує залучення приватного капіталу до комерційних прав на Чемпіонат світу, а також попередила про можливість бойкоту турніру у разі просування реформи без погодження з футбольною спільнотою.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) офіційно відкрила дисциплінарне провадження проти Федерації футболу Аргентини та низки гравців після інцидентів на Чемпіонаті світу 2026.

Одним із епізодів, який розглядатиме дисциплінарний комітет, стала демонстрація банера «Las Malvinas son Argentinas» («Мальвінські острови – аргентинські») після перемоги Аргентини над Англією у півфіналі турніру. Після фінального свистка захисник Лісандро Мартінес та півзахисник Джовані Ло Чельсо вийшли на поле з банером, який стверджував суверенітет Аргентини над Фолклендськими (Мальвінськими) островами.

У ФІФА наголосили, що використання спортивних заходів для демонстрації повідомлень неспортового характеру може порушувати дисциплінарний кодекс.

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Теги: УЄФА ФІФА НОВИНИ ФУТБОЛУ

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