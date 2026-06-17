Гранд чемпіонату Німеччини несподівано звільнив тренера

Оле Вернер залишився без роботи після успішного сезону

Фахівець затримався у колективі лише на сезон

Керівництво німецького РБ «Лейпциг» відправило у відставку керманича команди Оле Вернера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Молодий тренер очолив «червоних биків» минулого літа. Під його керівництвом гранд повернувся до Ліги чемпіонів, посівши третє місце в Бундеслізі. Також РБ «Лейпциг» дійшов до чвертьфіналу Кубка Німеччини.

Раніше Вернер провів 3,5 роки на чолі бременського «Вердера». Також він віддав вісім років Гольштайну з Кіля. Там німець в різні роки був головним тренером молодіжної, резервної та першої команд.

Головним претендентом на вакантну посаду місцева преса назвала Мартіна Демічеліса. Колишній оборонець мюнхенської «Баварії» у кампанії 2025/26 працював із іспанською «Мальоркою». Балеарці з аргентинцем на чолі вилетіли з Ла Ліги.

До слова, раніше «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Раніше мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершить кар'єру в 30 років. Оборонець анонсував завершення професіональних виступів після цього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стане дортмундська «Боруссія».