МОК прокоментував санкції ЄС проти керівника російського спорту Дегтярьова

МОК заявив, що санкції ЄС проти Дегтярьова не вплинуть на його відносини з Олімпійським комітетом Росії

Президента Олімпійського комітету Росії (ОКР) Михайло Дегтярьов потрапив під санкції ЄС

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відповів на запит «Главкома» щодо його реакції на санкції ЄС проти міністра спорту РФ та президента Олімпійського комітету Росії (ОКР) Михайла Дегтярьова.

«МОК взяв до уваги санкції, що були запроваджені Європейським Союзом проти пана Дегтярьова. Однак ці санкції не впливають на робочі відносини між МОК та Олімпійським комітетом Росії», – йдеться у відповіді МОК.

Як повідомлялося, Євросоюз вніс до санкційного списку ключових російських спортивних функціонерів – Михайла Дегтярьова та Аркадія Дворковича.

«Санкційний пакет ЄС – це принципове рішення та прямий результат нашої спільної, системної роботи з дипломатами та

європейськими партнерами. Я дякую також Президенту України за лідерство в роботі по санкційному треку.

Підтримка та виправдання російської агресії є несумісними з перебуванням у міжнародній спортивній спільноті. Усі передані нами докази щодо причетності перерахованих осіб до пропаганди війни та підтримки збройної агресії проти України спрацювали. Ми бачимо, що під тиском санкцій Дворкович склав повноваження очільника Міжнародної федерації шахів. Це важливий прецедент і початок відновлення справедливості у світовому спорті.

Нині ми очікуємо від Міжнародного олімпійського комітету та міжнародних спортивних федерацій симетричних кроків. Будь-які контакти чи співпраця з цими особами відтепер є політично і морально», – зазначав у коментарі «Главкому» міністр молоді і спорту України Матвій Бідний.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.