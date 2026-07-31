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Стало відомо, з ким зіграє Світоліна після перемоги над скандальною ексросіянкою

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Стало відомо, з ким зіграє Світоліна після перемоги над скандальною ексросіянкою
Еліна Світоліна переможно стартувала на турнірі WTA 500 у Вашингтоні
фото: WTA

Українка отримала в суперниці нову зірку тенісу

Перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє із висхідною зіркою тенісу – філіппінкою Александрою Еалою після перемоги в стартовому матчі на турнірі WTA 500 у Вашингтоні над колишньою росіянкою Поліною Кудерметовою. Про це повідомляє «Главком».

На своїх перших змаганнях хардової частини сезону Світоліна стартувала безпосередньо з другого кола в статусі однієї з лідерок посіву – другої ракетки турніру. Суперницею Еліни стала скандальна ексросіянка Кудерметова, яка раніше публікувала у своїх соцмережах символ агресії проти України – георгіївську стрічку.

Хід матчу

Світоліна опинилася на межі програного першого сету, коли Кудерметова  повела 6:5 і навіть мала сетбол, проте його не реалізувала. Світоліна у відповідь взяла подачу суперниці та перевела гру на тайбрейк, який виграла з рахунком – 7:4.

У другому сеті вирішальною стала серія Світоліної з трьох виграних геймів поспіль. Українка повела 4:2, а вже невдовзі закрила матч на власній подачі – 6:4.

WTA 500. Вашингтон. 1/8 фіналу

Поліна Кудерметова (Узбекистан) – Еліна Світоліна (Україна) 6:7(4), 4:6

З виходом у чвертьфінал Вашингтона Світоліна повторила особистий топрезультат на турнірі у Вашингтоні. На місцевих кортах вона також грала на цій стадії у 2023 році і поступилася тоді Джессіці Пегулі.

Наступною суперницею Світоліної стане філіппінка Александра Еала, 28-ма ракетка світового рейтингу. У червні на трав'яних змаганнях у Берліні українка програла Еалі у двох сетах – 3:6, 4:6.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

  • Еліна Світоліна (№10 WTA)
  • Марта Костюк (№11 WTA)
  • Олександра Олійникова (№44 WTA)
  • Даяна Ястремська (№87 WTA)
  • Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

  • Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
  • Єлін Вандромм (№128 WTA)
  • Грет Міннен (№182 WTA)
  • Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії. Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Теги: теніс Еліна Світоліна

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