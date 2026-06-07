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Фанати футбольних збірних Литви та Латвії разом виконали безсмертний хіт про Путіна

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Фанати футбольних збірних Литви та Латвії разом виконали безсмертний хіт про Путіна
Латвійські ультрас одягнули промовисті футболки
фото: Elta

Шанувальники обох команд зійшлися в думці щодо російського президента

Під час поєдинку Балтійського кубка між Литвою і Латвією вболівальники виконали знамениту пісню «Путін – х*йло». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Delfi.

Активні фанати обох національних команд заздалегідь підготувалися до перформансу. Перед поєдинком у Каунасі вони пройшли маршем. Ультрас одягнули футболки з написами Fck Ptn.

Своє ставлення до лідера РФ уболівальники висловили й на трибунах. Обидві групи фанатів розгорнули банери з тим же написом. Окрім того, впродовж поєдинку спільно виконали хіт авторства вболівальників харківського «Металіста».

Сам поєдинок завершився внічию (1:1). На гол форварда збірної Литви Кучиса в першій половині латвійці відповіли забитим мячем оборонця Тонішевса в другому таймі. У серії пенальті сильнішими виявилися литовські футболісти (6:5).

До слова, World Athletics оголосила своє рішення щодо санкцій проти білоруських легкоатлетів. Федерація зберегла санкції. Фактично представники організації дали зрозуміти, що ситуація не зміниться до відновлення миру в Україні.

Нагадаємо, раніше Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав Федерацію шахів Росії припинити будь-яку діяльність в окупованих регіонах України. Ідеться про АР Крим, Донецьку, Запорізьку, Луганську, Херсонську області та місто Севастополь. Позов подала Федерація шахів України.

 
 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ путін фанати

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