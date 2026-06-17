«Мілан» і «Ювентус» позмагаються за переможця Ліги чемпіонів – інсайдер

Гранди Серії A влаштують перегони за титулованим форвардом

Нападник французького «Парі Сен-Жермен» Гонсалу Рамуш потрапив до сфери зацікавлень італійського «Мілана» та туринського «Ювентуса». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

Керівництво ПСЖ розгляне продаж португальця. Форвард не має постійного місця в основі переможця Ліги чемпіонів. Контракт Рамуша з парижанами розрахований до літа 2028 року.

«Мілан» і «Ювентус» мають чималі проблеми з позицією центрфорварда. Зокрема, туринці не змогли домовитися з Душаном Влаховічем про новий договір. 1 липня він покине команду вільним агентом.

Рамуш у нинішньому сезоні провів 45 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав 12 м'ячів. Раніше нападник захищав кольори лісабонської «Бенфіки».

До слова, раніше віцечемпіон Італії офіційно залишився без головного тренера. Антоніо Конте та керівництво «Наполі» домовилося про дострокове завершення співпраці. Він відпрацював два з трьох сезонів за контрактом.

Нагадаємо, керманич «Інтера» Крістіан Ківу повторив два досягнення Жозе Моурінью. Румун став п'ятим тренером на чолі «нерадзуррі» зі Скудетто в дебютному сезоні. Також він став першим іноземцем із 2010 року з титулом Серії A.