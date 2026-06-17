Тернопільська «Нива» оголосила про призначення колишнього наставника «Руху»

Іван Федик очолив клубу з Першої ліги

Відомий український тренер Іван Федик офіційно очолив тернопільську «Ниву». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужба клубу з Тернополя.

38-річний фахівець насамперед відомий за своєю роботою на посаді наставника львівського «Руху». Саме з ним команда здобула історичний вихід до української Прем’єр-ліги. Також Федик працював у структурі «Руху» та займався розвитком молодих футболістів. Після завершення сезону тренер домовився про припинення співпраці з львівським клубом.

«Бажаємо Івану Федику хороших результатів, розвитку команди та плідної роботи разом із ФК «Нива» Тернопіль», – звернувся до тренера клуб.

Тернопільська команда посіла 12-те місце у турнірній таблиці Першої ліги. У травні посаду головного тренера «Ниви» залишив Олег Дулуб.

Нагадаємо, у фінальному турі цієї кампанії української Прем'єр-ліги «Рух» поступився житомирському «Поліссю» (0:2). Підопічні Івана Федика фінішували на 14-й сходинці та повинні були зіграти в плейоф за місце в УПЛ. Суперником мала стати третя команда Першої ліги.

Проте, «Рух» не братиме участі в перехідних матчах. Натомість львів'яни виступатимуть у Другій лізі. Президент клубу Григорій Козловський поділився подробицями рішення.

«Ми лишаємо професійну команду, яка буде грати у Другій лізі. У нас залишиться 42 людини (гравці) 2007-2009 року народження. Ми підключаємо до цього процесу шість гравців 2010 року. Ці дві команди будуть формувати цю обойму, яка дозволить U-19 стати чемпіоном наступного сезону, я маю таку надію. Ми задля цього докладемо максимум зусиль», – заявив функціонер.