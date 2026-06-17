Ф'юрі готовий замінити Усика в титульному бою

Тайсон Ф’юрі: Якщо Усик відмовиться від бою з Кабаєлом, тоді з ним поб’юся я

Британець підстраховується у разі зриву мегафайту з Ентоні Джошуа

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі заявив, що готовий замінити володаря чемпіонських титулів WBA, WBC та IBF Олександра Усика у поєдинку проти німця Агіта Кабаєла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Boxingnewsonline.

«Я хочу стати триразовим чемпіоном світу. Є кілька сценаріїв для цього, і, до речі, я перебуваю у відмінному становищі. Я перебуваю на першому місці рейтингу WBC. Якщо Усик відмовиться від бою з Кабаєлом, то тоді з Агітом поб’юся я», – заявив Ф'юрі.

Щоправда Тайсон попередив, що у нього на осінь запланований бій проти Ентоні Джошуа. Цей поєдинок для нього все ще у пріорітеті, однак у випадку чергового зриву цього мегафайту, своїм суперником Ф'юрі хоче бачити саме Кабаєла. Британець навіть запропонував провести бій проти німця на «Вемблі».

Нагадаємо, Світова боксерська рада (WBC) зобов’язала Олександра Усика провести свій наступний бій проти тимчасового чемпіона WBC у хевівейті Агіта Кабаєла. Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що наступним суперником Усика стане Кабаєл. На думку очільника організації, тимчасовий чемпіон заслужив шанс на повноцінний титул.

Тепер перед Усиком стоїть вибір – погодитися на бій і вести переговори або ж відмовитися від титулу WBC.

Усик у своєму останньому бою переміг Ріко Верховена у рамках боксерського шоу в Єгипті. Українець виграв технічним нокаутом наприкінці 11-го раунду. А от Ф’юрі в останньому поєдинку переміг росіянина Арсланбека Махмудова одноголосним рішенням суддів.