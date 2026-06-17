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Уболівальники збірної Англії з футболу за вечір випили понад 5 тис. кухлів пива у пабі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Уболівальники збірної Англії з футболу за вечір випили понад 5 тис. кухлів пива у пабі
Англійці зібралися в пабі Londoner Pub, щоб відзначити майбутній старт своєї збірної на Чемпіонаті світу
фото: Alamy

Виторг Londoner Pub від напливу фанатів футболу перевищив за вечір $40 тисяч

Уболівальники збірної Англії з футболу випили понад 5 тис. кухлів пива в пабі у Далласі (США). Про це повідомляє Главком з посиланням на LBC.

У вівторок, 16 червня, ввечері тисячі англійців зібралися в пабі Londoner Pub, щоб відзначити майбутній старт своєї збірної на Чемпіонаті світу. Виторг закладу від напливу фанатів футболу перевищив за вечір $40 тис.

Пізніше у справу довелося втрутитися поліції – питний заклад досяг меж місткості, і правоохоронці попросили вболівальників покинути його. 

Збірна Англії сьогодні, 17 червня, проведе стартовий матч проти команди Хорватії на арені AT&T Stadium у Далласі. Матч розпочнеться о 23:00 за київським часом. Команди грають у групі L, куди також входять збірні Гани та Панами.

Нагадаємо, що Шотландія переграла збірну Гаїті на груповому етапі світової першості.

Долю поєдинку вирішив один м'яч. У середині першої половини відзначився хавбек Макгінн.

Як повідомлялося, національна команда Бразилії розписала нічию з Марокко в групі Чемпіонату світу.

Атлаські леви відкрили рахунок зусиллями форварда Сайбарі. Пентакампеони платени відігралися завдяки голу нападника Вінісіуса.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2026

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