Уболівальники збірної Англії з футболу за вечір випили понад 5 тис. кухлів пива у пабі

Англійці зібралися в пабі Londoner Pub, щоб відзначити майбутній старт своєї збірної на Чемпіонаті світу

Виторг Londoner Pub від напливу фанатів футболу перевищив за вечір $40 тисяч

Уболівальники збірної Англії з футболу випили понад 5 тис. кухлів пива в пабі у Далласі (США). Про це повідомляє Главком з посиланням на LBC.

У вівторок, 16 червня, ввечері тисячі англійців зібралися в пабі Londoner Pub, щоб відзначити майбутній старт своєї збірної на Чемпіонаті світу. Виторг закладу від напливу фанатів футболу перевищив за вечір $40 тис.

Пізніше у справу довелося втрутитися поліції – питний заклад досяг меж місткості, і правоохоронці попросили вболівальників покинути його.

Збірна Англії сьогодні, 17 червня, проведе стартовий матч проти команди Хорватії на арені AT&T Stadium у Далласі. Матч розпочнеться о 23:00 за київським часом. Команди грають у групі L, куди також входять збірні Гани та Панами.

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