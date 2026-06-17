Стародубцева драматично програла третій сіяній на турнірі в Ноттінгемі

Юлія Стародубцева не зуміла пробитися у чвертьфінал турніру в Ноттінгемі

Українка поступилася Еммі Наварро у трьох сетах

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA 59) завершила виступи на трав'яному турнірі WTA 250 у Ноттінгемі. Про це повідомляє «Главком».

Стародубцева програла американці, третій сіяній Еммі Наварро (WTA 25) у трьох сетах. Це була перша очна зустріч суперниць. Тенісистки провели на корті три години.

У другій партії за рахунку 5:0 Юлія не реалізувала два сетболи і змогла закрити сет на свою користь лише на тай-брейку, перевівши гру у вирішальний третій сет. Там Юлія вела 3:1, однак не зуміла втримати перевагу.

За поєдинок Стародубцева 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 6 брейків.

WTA 250. Ноттінгем. 1/8 фіналу

Юлія Стародубцева (Україна) – Емма Наварро (США) 4:6, 7:6 (7:3), 4:6

Україну на турнірі в Ноттінгемі також представляє Даяна Ястремська, яка 17 червня зіграє з Татьяною Марією (Німеччина) у другому колі. Їхнє єдине протистояння відбулося у 2023 році в Хуахіні, де виграла німкеня.

Ястремська – чинна фіналістка турніру в Ноттінгемі. Минулого сезону українка вперше грала в матчі за титул трав'яних турнірів.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 8) вийшла до 1/8 фіналу трав'яного турніру WTA 500 у Берліні. У першому раунді українка перемогла «нейтральну» Анну Калінськую (WTA 20), яка не змогла дограти матч.