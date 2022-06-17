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    Новини

    ФІФА опублікувала список міст-господарів Чемпіонату світу-2026

    ФІФА опублікувала список міст-господарів ЧС-2026 - ФІФА опублікувала список міст-господарів Чемпіонату світу-2026
    ФІФА опублікувала список міст-господарів ЧС-2026
    фото з відкритих джерел

    Матчі головного міжнародного турніру серед збірних вперше приймуть одразу три країни

    Міжнародна федерація футболу (ФІФА) у своєму Twitter опублікувала список міст, у яких пройде чемпіонат світу у 2026 році.

    Матчі головного міжнародного турніру серед збірних вперше приймуть одразу три країни: США, Мексика та Канада.

    Господарями мундіалю в США стануть Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас-Сіті, Лос-Анджелес, Майамі, Нью-Йорк/Нью-Джерсі, Філадельфія, Сан-Франциско та Сіетл.

    У Мексиці ігри ЧС пройдуть у Гвадалахарі, Мехіко та Монтерреї.

    На території Канади матчі пройдуть у Торонто та Ванкувері.

    Нагадаємо, що найближчий чемпіонат світу пройде у Катарі з 21 листопада до 18 грудня 2022 року. Збірна Росії не зможе взяти участь у турнірі. У березні підопічні Валерія Карпіна мали зіграти стиковий матч проти Польщі, але були усунуті через війну в Україні. Також росіяни пропустять найближчий розіграш Ліги націй, який розпочався на початку червня.

    Раніше міністр спорту прокоментував антиукраїнську позицію футболіста Тимощука.

    Також міністр спорту пояснив, чому треба відновити змагання під час війни. Раніше уряд оголосив суму збитків спортивної інфраструктури України від війни.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ США ФІФА Торонто чемпіонат світу Канада Мексика
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    ФІФА опублікувала список міст-господарів Чемпіонату світу-2026