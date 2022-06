ФІФА опублікувала список міст-господарів Чемпіонату світу-2026

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) у своєму Twitter опублікувала список міст, у яких пройде чемпіонат світу у 2026 році.

Матчі головного міжнародного турніру серед збірних вперше приймуть одразу три країни: США, Мексика та Канада.

Господарями мундіалю в США стануть Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас-Сіті, Лос-Анджелес, Майамі, Нью-Йорк/Нью-Джерсі, Філадельфія, Сан-Франциско та Сіетл.

У Мексиці ігри ЧС пройдуть у Гвадалахарі, Мехіко та Монтерреї.

На території Канади матчі пройдуть у Торонто та Ванкувері.

