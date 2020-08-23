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    Колоритний сільський клуб дебютував в українській Прем’єр-лізі з виїзної нічиєї

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    Олександр Поворознюк і його&nbsp;&laquo;Інгулець&raquo; набрали перше очко в Прем'єр-лізі - Колоритний сільський клуб дебютував в українській Прем’єр-лізі з виїзної нічиєї
    Олександр Поворознюк і його «Інгулець» набрали перше очко в Прем'єр-лізі
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    Нічия СК «Дніпра-1» й «Інгульця» – перший «мирний» результат нового сезону

    У неділю, 23 серпня, зіграний п’ятий матч стартового туру чемпіонату України з футболу сезону-2020/2021. На «Дніпро-Арені» в Дніпрі місцевий СК «Дніпро-1» розійшовся миром 1:1 з «Інгульцем» з села Петрове на Кропивниччині. Формально господарями поєдинку вважалися селяни, однак зустріч відбувалася на полі суперників у зв’язку з тим, що дебютант елітного дивізіону добудовує стадіон.

    Рахунок у зустрічі відкрили гравці СКД-1. З передачі Артема Довбика на 33-й хвилині відзначився Андрій Цуріков.

    «Інгулець» відігрався незадовго до перерви, коли ударом метрів з 17-ти в нижній кут поцілив Денис Балан.

    У другому таймі ближчими до перемоги були гравці СК «Дніпра-1». Але «Інгулець» встояв і набрав своє перше очко в рамках Прем’єр-ліги.

    Нагадаємо, що в п’ятницю і суботу прем’єрні перемоги в новому сезоні одержали «Динамо», «Шахтар», «Десна» і «Олександрія».

    Сьогодні, 23 серпня, о 17:00 буде зіграний заключний матч першого туру – «Ворскла» у Полтаві прийме дебютанта УПЛ винниківський «Рух».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга Андрій Цуріков Артем Довбик УПЛ ФК «Інгулець» СК «Дніпро-1» Денис Балан
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