Чемпіон Італії продовжив контракт із провідним футболістом

Центрбек погодився продовжити виступи за італійський гранд

Оборонець Янн Біссек підписав новий договір із міланським «Інтером». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Тепер угода німця з «нерадзуррі» розрахована до літа 2031 року. Біссек зароблятиме за умовами оновленого контракту орієнтовно 3 млн євро за сезон. До лав італійського гранда він перебрався влітку 2023-го.

У складі «Інтера» центрбек виграв два Скудетто. Також він по одному разу тріумфував у Кубку та Суперкубку Італії. Окрім того, оборонець з командою двічі дійшов до фіналу Ліги чемпіонів.

Біссек у минулому сезоні провів 36 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав три голи та три результативні передачі. Торік центрбек дебютував за збірну Німеччини, але до заявки на Чемпіонат світу 2026 не потрапив.

До слова, раніше «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.