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«Ювентус» поцупив балканського вундеркінда з-під носа «Челсі» – журналіст

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Ювентус» поцупив балканського вундеркінда з-під носа «Челсі» – журналіст
Керім Алайбеговіч переїде на Апенніни
фото: EFE

Юний талант змінить чемпіонат Німеччини на італійську Серію A

Туринський «Ювентус» узгодив із леверкузенським «Баєром» трансфер вінгера Керіма Алайбеговіча. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Флоріана Плеттенберга.

«Стара синьйора» в боротьбі за боснійця випередила лондонський «Челсі». Німецький гранд отримає за 18-річного таланта орієнтовно 33 млн євро. З урахуванням бонусів сума відступних може зрости до 40 млн.

Незабаром Алайбеговіч пройде обов'язковий медогляд. Після нього про перехід флангового виконавця оголосять офіційно. Балканець розкрився у минулому сезоні в складі «Ред Булла» з австрійського Зальцбурга.

Алайбеговіч у попередній кампанії зіграв 44 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 13 голів і чотири результативні передач. На Чемпіонаті світу вундеркінд провів чотири матчі, в яких оформив один м'яч.

До слова, міланський «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Челсі Бундесліга ФК «Байєр» (Леверкузен) Серія А ФК Ювентус

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