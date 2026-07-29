Українські шпажисти сенсаційно здобули срібло Чемпіонату світу з фехтування

Шлях до медалей для підопічних Ігоря Рейзліна видався по-справжньому гостросюжетним

Українські шпажисти сенсаційно стали срібними призерами Чемпіонату світу з фехтування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Китайський Гонконг з 22 по 30 липня приймає Чемпіонат світу з фехтування. Чоловіча збірна України з фехтування на шпагах у складі Романа Свічкаря, Нікіти Кошмана, Євгена Макієнка та Михайла Краснюка здобула срібні медалі світової першості. Це перша командна нагорода України на чемпіонатах світу з 2019 року, коли українці також стали другими!

Шлях до медалей для підопічних старшого тренера Ігоря Рейзліна видався по-справжньому гостросюжетним. Розпочавши турнір з впевненої перемоги над Швецією (45:35) в 1/16 фіналу, далі українці демонстрували дива витримки та характеру. В 1/8 фіналу проти Польщі лідер нашої команди Роман Свічкар здійснив фантастичний камбек: вийшовши на заключний бій за рахунку 18:25, він виграв свій відрізок 23:15 і на пріоритеті вирвав перемогу для України – 41:40!

У чвертьфіналі підопічні Ігоря Рейзліна вдруге за останні два місяці здолали другого номера світового рейтингу – збірну Швейцарії. Після рівної боротьби долю зустрічі знову вирішив заключний бій Романа Свічкаря, який вивів українців до півфіналу – 39:37.

Не менш драматичним став і півфінал проти команди Ізраїлю. Українці по ходу зустрічі мали перевагу у вісім уколів, однак суперники зуміли відігратися. Переможний укол у додаткову хвилину на пріоритеті завдав Роман Свічкар, забезпечивши нашій команді перемогу – 45:44 та вихід до фіналу чемпіонату світу.

У фіналі суперниками українців стала збірна Казахстану, яку тренує український фахівець Олександр Горбачук. Поєдинок завершився з рахунком 40:45 на користь суперників.

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

Італія – Китай

Україна – Бельгія

Казахстан – Іспанія

Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.