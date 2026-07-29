Російська тенісистка отримала багаторічну дискваліфікацію за серію порушень

Представниця країни-агресорки підірвала основи спорту

Міжнародне агентство з питань чесності в тенісі (ITIA) дискваліфікувало росіянку Анастасію Сухотіну на чотири роки та 10 місяців за порушення антикорупційних правил. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

Безпрапорна тенісистка спершу заперечувала всі звинувачення. Утім, згодом пішла на угоду з ITIA та визнала вісім порушень антикорупційних правил у тенісі в 2019-2024 роках. Із часом проступки Сухотіної ставали серйознішими – від спроб ставок до підкупу гравців і знищення доказів.

Бан російської спортсменки розпочався 17 липня. Повернутися на корт вона не зможе до 16 травня 2031 року. Протягом цього часу безпрапорна тенісистка не матиме права виступати на змаганнях, тренуватися та відвідувати заходи під егідою чоловічої та жіночої асоціацій, Міжнародної тенісної федерації та національних асоціацій.

Сухотіна в дорослій кар'єрі зірок із неба не хапала. Її піком став 607-й рядок у рейтингу Жіночої тенісної асоціації у серпні 2019 року. Жодного титулу на рівні WTA дискваліфікована росіянка не здобула.

До слова, нещодавно Марта Костюк знялася з престижних змагань у США. Вона вирішила не брати участі в DC Open у Вашингтоні. Натомість Костюк зосередиться на інших турнірах підготовки до US Open.

Нагадаємо, раніше Костюк програла півфінал Вімблдонського турніру. Українка поступилася чеській тенісистці Лінді Носковій. Згодом вона виграла турнір.