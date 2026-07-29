Манчіні зібрався залучити в штаб збірної Італії чемпіона Європи-2020

Новий старий тренер «Скуадри Адзурри» почав підбирати помічників

Колишній оборонець національної команди Італії Леонардо Бонуччі став кандидатом в асистенти головного тренера Роберто Манчіні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Goal.

Титулований центрбек завершив кар'єру в 2024 році. Згодом він став помічником Бернардо Корраді в збірній Італії U-20. Натомість в червні торік Бонуччі перейшов до першої збірної, де допомагав Дженнаро Гаттузо та Сільвіо Бальдіні.

Також до штабу Манчіні ввійдуть й інші фігури. Зокрема, асистентами повинні стати Антоніо Гальярді та Массімо Маккароне, а з воротарями працюватиме Марко Роккатті. Натомість легенда лондонського «Челсі» Джанфранко Дзолі дістанеться роль керівника делегації.

Манчіні днями повернувся на посаду керманича збірної Італії. «Скуадра Адзурра» восени стартуватиме в новому сезоні Ліги націй. Перший суперник – Бельгія (25 вересня).

До слова, міланський «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.