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Форвард збірної України попросив клуб виставити його на продаж – джерело

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Форвард збірної України попросив клуб виставити його на продаж – джерело
Владислав Ванат у футболці національної команди
фото: УАФ

Легіонер надіслав чіткий сигнал щодо власного майбутнього

Нападник Владислав Ванат зібрався покинути іспанську «Жирону». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Крістіана Вакеро.

Українець вирішив не продовжувати виступи за «червоно-білих». Після вильоту з Ла Ліги каталонці зіткнулися з бунтом цілої групи футболістів. Зірки команди на чолі з Віктором Циганковим не в захваті від перспективи грати в Сегунді.

Ванат раніше тримався осторонь цього табору. Тренерський штаб «Жирони» нещодавно підтвердив, що розраховує на форварда. Однак, тепер українець прибрав із соцмереж усі згадки про виступи в лавах «жирондинців».

У минулому сезоні Ванат провів 29 матчів у всіх турнірах за каталонців. До свого активу він записав 10 голів. Контракт нападника з «Жироною» розрахований до літа 2030 року.

До слова, раніше збірна України поступилася Данії у незавершеному спарингу. Фактично матч тривав 65 хвилин. Хавбек данців Крістіан Еріксен втратив свідомість на полі.

Нагадаємо, Олександр Романчук і Геннадій Синчук дебютували в складі збірної України. Перший вийшов у старті та відіграв перший тайм проти Польщі. Натомість другий з'явився з лави запасних у середині другої половини.
 

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Жирона Владислав Ванат

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