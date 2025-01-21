«Галатасарай» – «Динамо»: де сьогодні дивитися трансляцію гри Ліги Європи

Гру «Галатасарай» – «Динамо» у прямому ефірі транслюватиме Megogo

Сьогодні, 21 січня, київське «Динамо» зіграє з турецьким клубом «Галатасарай» у сьомому турі Ліги Європи.

Гра пройде у Стамбулі на стадіоні «Алі Самі Єн». Початок зустрічі о 17:30 за київським часом.

Гру «Галатасарай» – «Динамо» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo. Для перегляду потрібна підписка «Спорт» або «Максимальна».

Нагадаємо, починаючи з цього сезону у загальному етапі Ліги Європи беруть участь 36 клубів. Тепер кожній команді гарантовано як мінімум вісім матчів на етапі ліги проти вісьмох різних суперників (чотири домашні та чотири виїзні), а не, як раніше, шість поєдинків проти трьох команд, зіграні вдома та в гостях.

Вісім найкращих команд ліги автоматично потраплять до плей-оф, а команди, що посіли місця з дев'ятого по 24-те, боротимуться у двоматчевому плей-оф, щоб забезпечити собі шлях до 1/8 фіналу.

Варто зазначити, що «Динамо» програло всі шість попередніх матчі в основному раунді Ліги Європи. Кияни поступилися італійському «Лаціо», німецькому «Хоффенгайму», італійській «Ромі», угорському «Ференцварошу», іспанському «Реал Сосьєдад» та «Вікторії» з Чехії.

Таким чином, «динамівці» стали першою командою, яка достроково втратила шанси на вихід до плейоф Ліги Європи.

Нагадаємо, колишній футболіст збірної Росії Андрій Каряка потрапив до бази сайту «Миротворець».

Зазначається, що він є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

18 серпня 2024 року Каряка взяв участь у кубку губернатора Ульяновської області «Своих не бросаем» у Ульяновську на підтримку російської агресії. Зокрема, під час пропагандистського заходу спортсмени дарували подарунки російським окупантам та членам їхніх сімей.

Андрій Каряка народився 1 квітня 1978 року в Дніпрі.

У дорослому футболі дебютував 1996 року виступами за «Металург» (Запоріжжя), в якому провів два сезони, взявши участь у 41 матчі чемпіонату. Протягом 1998–2000 років захищав кольори ЦСКА (Київ). Після цього виступав у чемпіонатах Росії та Португалії.

24 травня 2001 року Андрій Каряка отримав запрошення до складу збірної України. У той же час в його послугах була зацікавлена і російська національна команда.

29 травня Каряка вирішив виступати за збірну Росії. 7 серпня він отримав запрошення до збірної, яку тренував тоді Олег Романцев і 16 серпня дебютував в її складі. Каряка провів перший тайм у матчі з національною командою Греції, який завершився з рахунком 0:0.

У складі збірної Росії Каряка був учасником чемпіонату Європи 2004 року у Португалії, на якому зіграв в усіх трьох матчах збірної РФ.

Всього за п'ять років провів у складі зібрної 27 матчів, забивши 6 голів.

Нагадаємо, колишній гравець збірної Росії з футболу Олексій Бугаєв був ліквідований українськими захисниками.

Колишньому захиснику «Локомотива», «Томі» та «Краснодара» було 43 роки.

Бугаєв розпочинав професійну кар'єру в «Торпедо» у 2001 році та завершив її у 2010-му. У складі збірної Росії він провів 7 матчів, грав у тому числі на Євро-2004.

У 2005 році окупант виграв Суперкубок Росії у складі «Локомотива».

У вересні минулого року спортсмена було засуджено до 9,5 року колонії суворого режиму у справі про замах на збут наркотиків.