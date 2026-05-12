Гераскевич і журналіст «Главкома» розповіли, чому росіянин Ларін пропустив Чемпіонат Європи

Континентальна першість стараннями небайдужих відбувається без шанувальника війни

Український скелетоніст Владислав Гераскевич продовжив боротися із прихильниками агресії проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис спортсмена у Facebook.

У співпраці з журналістом «Главкома» Артемом Худолєєвим олімпієць взявся за російського олімпійського чемпіона Владислава Ларіна.

«Ларін, який збирав гроші на армію РФ, збирався взяти участь у Чемпіонаті Європи у Мюнхені. Натомість його паспорт «завис у посольстві», і ці змагання він пропустить», – розповів Гераскевич.

За словами спортсмена, історія з Ларіним стала другим прецедентом за короткий період. Перший стався з російською командою з керлінгу, яка збиралася їхати на юніорський Чемпіонат світу в Канаді. Проте, там отримати візи росіянам теж не вдалося.

Нагадаємо, скандальний олімпійський чемпіон з тхеквондо росіянин Владислав Ларін увійшов до заявки континентальної першості.

Ларін допомагав збирати кошти та амуніцію російським окупантам.

В опублікованому відео олімпійський чемпіон Токіо Владіслав Ларін агітував мешканців Карелії допомагати мобілізованим для війни з Україною російським військовим.

«Друзі, давайте разом об'єднаємося та підтримаємо мобілізованих хлопців, які зараз захищають нашу Батьківщину», – закликав «нейтральний спортсмен поза політикою» Ларін.

Далі на відео з'являлися титри, які пояснювали, що зібрані кошти будуть витрачені на купівлю необхідних речей, медикаментів та амуніції російським загарбникам.

В кінці відео на екранах з’являлася літера «Z» – один з символів вторгнення Росії в Україні.

Через свою підтримку війни проти України Ларін був відсторонений від Олімпіади-2024.