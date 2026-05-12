Гераскевич і журналіст «Главкома» розповіли, чому росіянин Ларін пропустив Чемпіонат Європи

Владіслав Ларін залишиться вдома
фото: пропагандистські медіа

Континентальна першість стараннями небайдужих відбувається без шанувальника війни

Український скелетоніст Владислав Гераскевич продовжив боротися із прихильниками агресії проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис спортсмена у Facebook.

У співпраці з журналістом «Главкома» Артемом Худолєєвим олімпієць взявся за російського олімпійського чемпіона Владислава Ларіна. 

«Ларін, який збирав гроші на армію РФ, збирався взяти участь у Чемпіонаті Європи у Мюнхені. Натомість його паспорт «завис у посольстві», і ці змагання він пропустить», – розповів Гераскевич.

За словами спортсмена, історія з Ларіним стала другим прецедентом за короткий період. Перший стався з російською командою з керлінгу, яка збиралася їхати на юніорський Чемпіонат світу в Канаді. Проте, там отримати візи росіянам теж не вдалося.

Нагадаємо, скандальний олімпійський чемпіон з тхеквондо росіянин Владислав Ларін увійшов до заявки континентальної першості

Ларін допомагав збирати кошти та амуніцію російським окупантам.

В опублікованому відео олімпійський чемпіон Токіо Владіслав Ларін агітував мешканців Карелії допомагати мобілізованим для війни з Україною російським військовим.

«Друзі, давайте разом об'єднаємося та підтримаємо мобілізованих хлопців, які зараз захищають нашу Батьківщину», – закликав «нейтральний спортсмен поза політикою» Ларін.

Далі на відео з'являлися титри, які пояснювали, що зібрані кошти будуть витрачені на купівлю необхідних речей, медикаментів та амуніції російським загарбникам.

В кінці відео на екранах з’являлася літера «Z» – один з символів вторгнення Росії в Україні.

Через свою підтримку війни проти України Ларін був відсторонений від Олімпіади-2024.

