Голкіпер збірної України відкриє власну футбольну академію

Анатолій Трубін готує новий проект в Україні

Голкіпер лісабонської «Бенфіки» та збірної України Анатолій Трубін працює над запуском власної футбольної академії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеграм-канал «Футбол 2.0».

За попередньою інформацією, академія відкриється на території України вже наприкінці серпня цього року. Першим етапом стане створення юнацької команди у віковій категорії U-19. Для академії буде розроблено свій унікальний брендинг – форму, логотип тощо. Більше деталей щодо проєкту буде розкрито найближчим часом.

Цікаво, що з 2019 року в Україні функціонує футбольна академія «Бенфіки», яка базується у Київській області.

Нагадаємо, знаменитий клуб італійської Серії А «Ювентус» розглядає варіант із підписанням українського голкіпера «Бенфіки» Анатолія Трубіна.

«Ювентус» планує посилити воротарську позицію у це міжсезоння, але зіткнувся з труднощами у переговорах з «Астон Віллою» щодо Еміліано Мартінеса, а також не досяг прогресу у питанні запрошення воротаря «Ліверпуля» Аліссона.

У зв’язку з цим «б’янконері» звернули увагу на інших голкіперів. Крім Трубіна, вони проявляють інтерес до Гульєльмо Вікаріо з «Тоттенхема» та Філіпа Йоргенсена з «Челсі».

Раніше повідомлялося, що Трубіним цікавляться ПСЖ, мадридський «Реал», «Тоттенхем» та «Астон Вілла». Зокрема, «Реал» розгляне варіант підписання Трубіна у тому випадку, якщо команду цього літа залишить інший український голкіпер – Андрій Лунін. Додатковим чинником запрошення Трубіна до «Реалу» може стати той факт, що мадридський клуб очолив Жозе Моурінью, з яким українець працював у «Бенфіці».