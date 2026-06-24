Чи зіграє Мессі на Чемпіонаті світу 2030? Відповідь легендарного аргентинця

Сьогодні, 24 червня, Мессі виповнилося 39 років

Нападник збірної Аргентини з футболу Ліонель Мессі відповів на запитання про свою можливу участь у чемпіонаті світу 2030. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Х інсайдера Фабриціо Романо.

Сьогодні, 24 червня, форварду виповнилося 39 років. Він є найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу – на рахунку аргентинця 18 м'ячів.

«Не знаю. Щиро кажучи, зараз про це не думаю. Це здається досить далекою перспективою… Як я вже сказав, живу одним днем ​​і зосереджений на теперішньому», – відповів Мессі на питання про свою можливу участь у Чемпіонаті світу 2030.

38-річний Мессі виступає за клуб північноамериканської MLS «Інтер Маямі» з 2023 року. Аргентинець також грав за французький «Парі Сен-Жермен» та іспанську «Барселону», у складі якої чотири рази виграв Лігу чемпіонів.

Мессі є чемпіоном світу (2022 рік), срібним призером світової першості (2014 рік ), олімпійським чемпіоном (2008 рік) та дворазовим володарем Кубка Америки (2021, 2024 рік).

Мессі належить рекорд за кількістю здобутих «Золотих м'ячів» (8).

Нагадаємо, збірна Колумбії обіграла ДР Конго (1:0) у матчі другого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 і гарантувала собі путівку до наступного раунду змагань.