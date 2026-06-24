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Шотландія – Бразилія. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Шотландія – Бразилія. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026
Вінісіус Жуніор поки забиває у кожному поєдинку
фото: Getty Images

Пентакампеони світу проекзаменують гостей з Туманного Альбіону

Сьогодні, 24 червня 2026 року, збірна Шотландії на арені «Гард Рок Стедіум» в американському Маямі зустрінеться з національною командою Бразилії у рамках третього туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Шотландія – Бразилія

Лідером симпатій на 11:55 24 червня стали пентакампеони світу, вважають букмекери GGBET. На потенційну перемогу бразильців закладено коефіцієнт 1,18. Зате на ймовірну звитягу «Тартанової армії» виставлено кеф 8,89. Нічию за підсумком 90 хвилин оцінено балом 6,44. Сенсаційна перемога шотландської збірної (1:0) запропонована з коефіцієнтом 14,13. Натомість на тотал більше 4,0 виставлено кеф 3,96.

Передматчевий стан команд

Шотландія розпочала турнір обережно. Підопічні Стіва Кларка в стартовому турі мінімально здолали збірну Гаїті (1:0). Єдиний гол оформив півзахисник Макгінн. Зате в другому турі шотландці вже мінімально поступилися. Кривдником «Тартанової армії» стала національна команда Марокко (0:1).

Збірна Бразилії стартувала на груповому етапі з нічиєї проти марокканців (1:1). М'яч у складі «селесао» забив нападник Вінісіус. Натомість у другому турі команда Карло Анчелотті розгромила Гаїті (3:0). Форвард Кунья в цьому поєдинку оформив дубль, а ще один гол до свого активу записав той же Вінісіус.

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Історія очних зустрічей

Команди мають багату історію протистоянь. На цей момент суперники зіграли 10 матчів, а тотальна перевага на боці латиноамериканців – вісім перемог, дві нічиї. До речі, чотири поєдинки відбулися саме на групових етапах чемпіонатів світу.

На Мундіалі-1974 команди розійшлися миром (0:0). А ось на Кубку світу 1982 року Бразилія розгромила шотландців (4:1). Скромніші перемоги «селесао» оформили на наступних турнірах. У 1990 році для перемоги бразильцям вистачило одного забитого м'яча (1:0), а в 1998-му – двох (2:1).

Останній матч суперників датований 2010 роком. У товариському поєдинку перемогу здобула збірна Бразилії (2:0). Дубль тоді оформив нападник Неймар, повернення якого після травми очікують якраз у протистоянні з шотландцями.

Де дивитися матч Шотландія – Бразилія

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 01:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 2».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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