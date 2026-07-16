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Футболісти «Університаті» відмовилися тиснути руки білорусам на знак солідарності з Україною

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Футболісти «Університаті» відмовилися тиснути руки білорусам на знак солідарності з Україною
Після виходу на поле та фотографування футболісти «Університаті» проігнорували обов'язкове вітання із суперниками
фото: AntenaSport

Вболівальники команди з Крайови вивісили на трибунах прапор України з закликом зупинити війну

У матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів між румунською «Університатею» та білоруським «МЛ» Вітебськ футболісти румунського клубу відмовились від передматчевих рукостискань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на by.tribuna.com.

Після виходу на поле та фотографування футболісти «Університаті» проігнорували обов'язкове вітання із суперниками.

Цим жестом футболісти вирішили висловити солідарність зі своїм одноклубником – українським захисником Олександром Романчуком. Вболівальники команди з Крайови також не залишилися осторонь: вони вивісили на трибунах футболки з прізвищем Романчука, а також прапор України з закликом зупинити війну.

У першій зустрічі, яка завершилася перемогою румунської команди з рахунком 4:1, від рукостискань із білоруськими футболістами відмовилися троє гравців «Університаті». Ініціатором бойкоту виступив сам Романчук, а його підтримали грузин Анзор Меквабішвілі та португалець Самуел Телес.

Відповідно до регламенту УЄФА, навмисна відмова від офіційного привітання розцінюється як неспортивна поведінка. За такі порушення організація може застосовувати серйозні санкції, включаючи фінансові штрафи, дискваліфікацію футболістів і навіть проведення майбутніх матчів за порожніх трибун.

Нагадаємо, що Англія у важкому матчі програла Аргентині на Чемпіонаті світу 2026

Перший тайм пройшов без голів.

На 55-й хвилині Морган Роджерс прострілив у штрафний майданчик, а Ентоні Гордон ударом у нижній кут відкрив рахунок. Пропущений гол лише розлютив аргентинців. Команда Ліонеля Скалоні повністю перехопила ініціативу.

Тиск Аргентини приніс результат за п'ять хвилин до завершення основного часу. Спершу Джордан Пікфорд здійснив фантастичний сейв після потужного дальнього пострілу Енцо Фернандеса, але після кутового Ліонель Мессі знайшов партнера передачею, і хавбек «Челсі» точним ударом у лівий кут зрівняв рахунок.

Аргентина підготувала вирішальний удар уже в компенсований час. Спочатку Алексіс Макаллістер потужним пострілом струсонув зовнішній бік стійки, а вже в наступній атаці Мессі вкотре продемонстрував своє бачення поля. Капітан аргентинців виконав ідеальний простріл, який Лаутаро Мартінес головою переправив у порожні ворота, принісши «альбіселесте» перемогу 2:1.

Як повідомлялося, збірна Іспанії перемогла Францію у 1/2 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

Обидві команди розпочали матч доволі обережно, тому небезпечних моментів біля воріт майже не виникало аж до середини першого тайму. Люка Дінь необачно збив Ламіна Ямала у власному штрафному майданчику, і арбітр призначив пенальті.

Мікель Оярсабаль спокійно переграв Андре Онана – 1:0.

Початок другої половини зустрічі багато в чому нагадував дебют першого тайму. Французи більше контролювали м'яч, однак реальної небезпеки біля воріт суперника не створили.

Натомість збірна Іспанії майже одразу скористалася своєю нагодою. Дані Ольмо віддав ефектну передачу в дотик на хід Педро Порро, який увірвався до штрафного майданчика й точним ударом у правий нижній кут подвоїв перевагу своєї команди та встановив остаточний рахунок – 2:0.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів

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