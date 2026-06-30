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Визначилася перша пара 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Визначилася перша пара 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу
У 1/8 фіналу мундіалю між собою зіграють збірні Марокко та Канади
фото: Getty Images

Перша гра 1/8 фіналу Чемпіонату світу пройде 4 липня у Х'юстоні (США)

Стала відома перша пара 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».

У 1/16 фіналу збірна Марокко у серії пенальті обіграла команду Нідерландів та у 1/8 фіналу зустрінеться з одними з господарів турніру – Канадою.

Зустріч Канада – Марокко відбудеться 4 липня у Х'юстоні (США).

Нагадаємо, збірна Канади на останніх хвилинах основного часу вирвала перемогу у Південної Африки в матчі 1/16 фіналу на Чемпіонаті світу 2026.

На 90+2-й хвилині Стівен Еуштакіу підхопив м'яч поблизу штрафного майданчика та потужним ударом низом у лівий кут прошив голкіпера, принісши Канаді таку бажану перемогу. Після цього південноафриканці вже не встигли відповісти, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Канади з рахунком 1:0.

Як повідомлялося, Бразилія дотиснула Японію і вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.

До слова, за підсумками трьох турів у 12-ти групах визначилися 32 учасники 1/16 фіналу турніру.

До цієї когорти потрапили всі господарі цьогорічного Мундіалю – національні команди США, Канади та Мексики. Також у перегонах за трофеєм залишаються чинні чемпіони планети з Аргентини.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 чемпіонат світу

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