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«Арсенал» оформив перехід воротаря середняка чемпіонату Англії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Арсенал» оформив перехід воротаря середняка чемпіонату Англії
Іллан Мельє перебрався до британської столиці
фото: EFE

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Колишній голкіпер молодіжної збірної Франції Іллан Мельє перейшов у лондонський «Арсенал». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Чемпіон Англії підписав воротаря безкоштовно. У міжсезоння він став вільним агентом після завершення контракту з «Лідсом». Кольори «павичів» Мельє захищав із літа 2019 року.

Найімовірніше, француз стане дублером Давіда Раї. Упродовж тривалого часу він був основним на «Елланд Роуд». Однак, навесні 2025 року Мельє втратив місце в старті «Лідса». Зокрема, в минулому сезоні кіпер провів лише два поєдинки за резерв йоркширців.

Мельє – вихованець французького «Лор'яна». Воротар також виступав за збірні Франції різних вікових категорій. У светрі молодіжної команди «триколірних» він зіграв 13 матчів.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Арсенал (Лондон) ФК «Лідс Юнайтед»

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