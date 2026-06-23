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Алжир здобув вольову перемогу над Йорданією в матчі Чемпіонату світу 2026

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Алжир здобув вольову перемогу над Йорданією в матчі Чемпіонату світу 2026
Збірні Алжиру та Йорданії зіграли поєдинок на Чемпіонаті світу 2026
фото: Getty Images

На мундіалі тривають матчі другого туру групового етапу

Збірна Алжиру обіграла Йорданію (2:1) у матчі другого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Невдахи стартового туру видали енергійний перший тайм. Йорданія створила момент вже на першій хвилині – Ер-Рашдан головою пробив повз ближню стійку. Алжир відповів небезпечним ударом Гуїрі. Згодом нападник йорданців Ат-Тамарі класно бив у ближній кут – воротар африканців Зідан зіграв надійно.

Команди по черзі обмінювалися моментами. Випади Алжиру здавались гострішими, зокрема втратили нагоди Гуїрі та Марез, однак забили саме йорданці. Простріл Абу Дахаба з флангу ефектним ударом шведою у кут завершив Ер-Рашдан.

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Опинившись під загрозою дострокового вильоту з турніру, після перерви алжирці пішли вперед великими силами. Одним з найактивніших у складі команди Владіміра Петковіча був хавбек Маза, який кілька разів добряче приклався до м’яча. Облога воріт йорданців принесла результат в середині тайму – Бенбуалі отримав подачу кутового від Мареза й головою пробив у дальній кут.

Зрівнявши рахунок, Алжир не послабив тиск на ворота суперників і таки досяг свого. Бенсебаїні головою перевів подачу кутового під удар Гуїрі і той проштовхнув м’яч у ворота.

У підсумку Алжир здобув вольову перемогу – 2:1 і зберіг шанси на вихід у плейоф. А от Йорданія завершить свої виступи на мундіалі після групового етапу.

Чемпіонат світу 2026. Груповий етап. Група J. 2-й тур

Йорданія – Алжир 1:2

  • Голи: Ер-Рашдан, 36 – Бенбуалі, 69, Гуїрі, 82
Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, збірна Аргентини обіграла Австрію (2:0) у матчі другого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 з футболу.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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