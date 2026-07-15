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Будинок Ямаля намагалися пограбувати після перемоги Іспанії у півфіналі Чемпіонату світу

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Будинок Ямаля намагалися пограбувати після перемоги Іспанії у півфіналі Чемпіонату світу
Ламін Ямаль атакує ворота Франції у півфіналі ЧС-2026
фото: Getty Images

В цьому помешканні раніше жили Піке та Шакіра

Будинок вінгера «Барселони» та збірної Іспанії Ламіна Ямаля намагалися пограбувати у ніч після перемоги іспанців над Францією (2:0) у півфіналі Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання La Vanguardia.

За даними джерела, близько четвертої години ранку двоє невідомих намагалися перелізти через огорожу маєтку футболіста в Есплугес-де-Льобрегат. Їх вчасно помітив співробітник приватної охорони, який стежив за камерами відеоспостереження.

Після того як зловмисники зрозуміли, що їх викрили, вони втекли з місця події, так і не потрапивши на територію будинку. Охорона повідомила про інцидент каталонську поліцію, а розслідуванням займається підрозділ кримінальних розслідувань.

Камери зафіксували двох чоловіків у балаклавах: один був одягнений у чорний одяг, інший – у сірий. Водночас тієї ж ночі в цьому ж елітному районі сталися ще щонайменше дві крадіжки з приватних будинків. Правоохоронці перевіряють, чи можуть усі епізоди бути пов'язаними.

Цікаво, що будинок Ямаля раніше належав колишньому захиснику «Барселони» Жерару Піке та співачці Шакірі, які мешкали там до свого розлучення.

Нагадаємо, Іспанія у грі 1/2 фіналу Чемпіонату світу перервала 12-річну серію Франції без поразок в основний час у плейоф мундіалів. Поразка від Іспанії стала для Франції першою в матчах на світових першостях в основний час за останні 12 років без урахування серій пенальті.

Востаннє французи поступалися в ігровий час у чвертьфіналі Чемпіонату світу 2014 у Бразилії, зазнавши поразки від Німеччини (0:1).

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ пограбування ЧС-2026 Ламін Ямаль

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