Жіноча збірна України з футболу дізналась суперниць у плейоф відбору Чемпіонату світу 2027

Матчі першого раунду відбудуться 7–13 жовтня

Жіноча збірна України з футболу зіграє проти команди Словаччини у першому раунді плейоф відбору Чемпіонату світу 2027 року. Про це повідомляє «Главком».

У першому раунді плейоф відбору українки були сіяними. У разі перемоги над Словаччиною, збірна України зіграє з переможцем пари Греція – Англія у другому раунді.

Нагадаємо, команда Ії Андрущак спершу поступилася у кваліфікації Англії (1:6) та Іспанії (1:3). Потім у квітні синьо-жовті програли Ісландії (0:1) та Іспанії (0:5). У червні українки повторно поступилися Ісландії (0:1) та Англії (0:3), посівши останнє місце у своїй групі.

Збірна України вилетіла до Дивізіону B Ліги націй на сезон-2027. Українки потрапили в шлях 2 плейоф кваліфікації Чемпіонату світу 2027, в якому чотири останні команди Ліги А та чотири переможці груп Ліги В зіграють проти третіх та других команд Ліги В відповідно.

Матчі першого раунду відбірного плейоф відбудуться 7-13 жовтня. Матчі другого раунду пройдуть 26 листопада – 5 грудня 2026 року.

Жіночий Чемпіонат світу пройде з 24 червня по 25 липня 2027 року у Бразилії. У ньому візьмуть участь 32 збірні: європейська квота складає 11 команд, а 12-та зможе пробитися на турнір через міжконтинентальний плейоф.

Нагадаємо, головний арбітр із Катару Абдулрахман Аль-Джассім у грі ДР Конго – Португалія (1:1) призначив перший в історії чемпіонатів світу кутовий за затримку часу.

Історична подія сталася на початку другого тайму поєдинку. Конголезці почали розігрувати м'яч від воріт, але не вклалися у встановлений ліміт у 5 секунд. Тож Абдулрахман Аль-Джассім призначив кутовий, який виконали португальці.