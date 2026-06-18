Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Жіноча збірна України з футболу дізналась суперниць у плейоф відбору Чемпіонату світу 2027

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Жіноча збірна України з футболу дізналась суперниць у плейоф відбору Чемпіонату світу 2027
Збірна України отримала суперниць у плейоф відбору жіночого ЧС-2027 з футболу
фото: УАФ

Матчі першого раунду відбудуться 7–13 жовтня

Жіноча збірна України з футболу зіграє проти команди Словаччини у першому раунді плейоф відбору Чемпіонату світу 2027 року. Про це повідомляє «Главком».

У першому раунді плейоф відбору українки були сіяними. У разі перемоги над Словаччиною, збірна України зіграє з переможцем пари Греція – Англія у другому раунді.

Нагадаємо, команда Ії Андрущак спершу поступилася у кваліфікації Англії (1:6) та Іспанії (1:3). Потім у квітні синьо-жовті програли Ісландії (0:1) та Іспанії (0:5). У червні українки повторно поступилися Ісландії (0:1) та Англії (0:3), посівши останнє місце у своїй групі.

Збірна України вилетіла до Дивізіону B Ліги націй на сезон-2027. Українки потрапили в шлях 2 плейоф кваліфікації Чемпіонату світу 2027, в якому чотири останні команди Ліги А та чотири переможці груп Ліги В зіграють проти третіх та других команд Ліги В відповідно.

Матчі першого раунду відбірного плейоф відбудуться 7-13 жовтня. Матчі другого раунду пройдуть 26 листопада – 5 грудня 2026 року.

Жіночий Чемпіонат світу пройде з 24 червня по 25 липня 2027 року у Бразилії. У ньому візьмуть участь 32 збірні: європейська квота складає 11 команд, а 12-та зможе пробитися на турнір через міжконтинентальний плейоф.

Нагадаємо, головний арбітр із Катару Абдулрахман Аль-Джассім у грі ДР Конго – Португалія (1:1) призначив перший в історії чемпіонатів світу кутовий за затримку часу.

Історична подія сталася на початку другого тайму поєдинку. Конголезці почали розігрувати м'яч від воріт, але не вклалися у встановлений ліміт у 5 секунд. Тож Абдулрахман Аль-Джассім призначив кутовий, який виконали португальці.

Теги: Збірна України жіночий футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дмитро Михайленко замінить на посаді головного тренера молодіжки Унаї Мельгосу
У молодіжної збірної України з футболу буде новий тренер – джерело
19 травня, 18:04
Змагання з футзалу на Юнацьких Олімпійських іграх триватимуть з 1 по 12 листопада 2026 року
Дівоча збірна України з футзалу дізналася суперників на Юнацьких Олімпійських іграх
28 травня, 15:40
Андреа Мальдера: Я вирішив покластися на тих гравців, яких знаю трохи краще
Мальдера пояснив свої кадрові рішення в збірній України і згадав про Ярмоленка
30 травня, 15:38
Минулого року Україна боролася за вихід до фінальної частини, зупинившись за дві позиції від неї
Чи зіграє Плотницький? Визначився склад збірної України з волейболу на перший тиждень Ліги націй
4 червня, 12:08
«Синьо-жовті» вкотре зазнали невдачі
Жіноча збірна України програла Ісландії у відборі до Чемпіонату світу 2027
5 червня, 21:59
Збірна України U-17 втратила шанси на вихід до фінальної частини Євро-2026
Збірна України U-17 з футболу прикро програла Латвії у відборі на Євро-2026
6 червня, 20:56
Збірна України U-21 без шансів програла одноліткам з Японії
Збірна України U-21 з футболу програла Японії у контрольному матчі
8 червня, 18:43
Жіноча збірна України посіла останнє місце у відбірній групі А3
Жіноча збірна України з футболу програла Англії у кваліфікації Чемпіонату світу: що далі
10 червня, 08:48
Запалу «синьо-жовтих» не вистачило на весь матч
Волейбольна збірна України прикро поступилася Польщі в Лізі націй
14 червня, 10:36

Новини

Жіноча збірна України з футболу дізналась суперниць у плейоф відбору Чемпіонату світу 2027
Жіноча збірна України з футболу дізналась суперниць у плейоф відбору Чемпіонату світу 2027
Сім українок потрапили до основної сітки Вімблдону 2026 в парному розряді
Сім українок потрапили до основної сітки Вімблдону 2026 в парному розряді
Гравець збірної ДР Конго заявив, що «Роналду уже не той»
Гравець збірної ДР Конго заявив, що «Роналду уже не той»
«Реал» повідомив про підписання футболіста збірної Франції
«Реал» повідомив про підписання футболіста збірної Франції
Видатний нідерландський футболіст вибачився за вислів «всі японці схожі один на одного»
Видатний нідерландський футболіст вибачився за вислів «всі японці схожі один на одного»
Шотландські фанати спровокували дефіцит пива у Бостоні після перемоги своєї збірної
Шотландські фанати спровокували дефіцит пива у Бостоні після перемоги своєї збірної

Новини

Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
Сьогодні, 14:38
Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї
Вчора, 13:48
Стармер відреагував на обстріл цивільного судна російським фрегатом у Ла-Манші
Вчора, 12:05
Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)
Вчора, 09:10
Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
16 червня, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
16 червня, 11:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua