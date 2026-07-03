Збірна України з футболу вдруге поспіль відібралася на молодіжний Чемпіонат світу

«Синьо-жовті» успішно виступають на Чемпіонаті Європи U-19

Юніорська збірна України з футболу виборола путівку на Чемпіонат світу U-20 у 2027 році. Про це повідомляє «Главком».

Гарантувавши участь у плейоф Євро-2026, підопічні Дмитра Михайленка здобули одну з чотирьох прямих путівок на світову першість наступного року. Україна U-19 достроково вийшла до півфіналу чемпіонату Європи, а остаточну позицію в групі отримає за результатами третього туру.

Усі чотири учасники плейоф кваліфікуються на мундіаль. Також від Європи у Чемпіонаті світу братиме участь господар турніру Азербайджан, а ще одна команда потраплятиме у міжконтинентальний плейоф – путівку туди розіграють між командами на третіх місцях у двох групах.

Україна, яка ставала чемпіоном світу 2019 року, вперше в історії зіграє на двох поспіль розіграшах турніру. Також «синьо-жовті» змагалися на ЧС-2025, коли вибули в 1/8 фіналу. Окрім золота Чемпіонату світу 2019, на всіх інших чотирьох розіграшах мундіалю українці вибували саме в 1/8-й. Вперше це сталося ще на дебютному для збірної турнірі 2021 року.

Україна на чемпіонатах світу U-20 з футболу:

2001: 1/8 фіналу

2005: 1/8 фіналу

2015: 1/8 фіналу

2019: золото

2025: 1/8 фіналу

Нагадаємо, юнацька збірна України здолала Сербію U-19 (2:1) на Чемпіонаті Європи 2026. Україна U-19 оформила другу перемогу в двох турах і достроково вийшла в півфінал Євро-2026. У фінальному турі «синьо-жовті» зустрінуться з однолітками з Італії.