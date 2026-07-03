Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна України з футболу вдруге поспіль відібралася на молодіжний Чемпіонат світу

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Збірна України з футболу вдруге поспіль відібралася на молодіжний Чемпіонат світу
Збірна України виборола пряму путівку на молодіжний мундіаль з футболу
фото: УАФ

«Синьо-жовті» успішно виступають на Чемпіонаті Європи U-19

Юніорська збірна України з футболу виборола путівку на Чемпіонат світу U-20 у 2027 році. Про це повідомляє «Главком».

Гарантувавши участь у плейоф Євро-2026, підопічні Дмитра Михайленка здобули одну з чотирьох прямих путівок на світову першість наступного року. Україна U-19 достроково вийшла до півфіналу чемпіонату Європи, а остаточну позицію в групі отримає за результатами третього туру.

Усі чотири учасники плейоф кваліфікуються на мундіаль. Також від Європи у Чемпіонаті світу братиме участь господар турніру Азербайджан, а ще одна команда потраплятиме у міжконтинентальний плейоф – путівку туди розіграють між командами на третіх місцях у двох групах.

Україна, яка ставала чемпіоном світу 2019 року, вперше в історії зіграє на двох поспіль розіграшах турніру. Також «синьо-жовті» змагалися на ЧС-2025, коли вибули в 1/8 фіналу. Окрім золота Чемпіонату світу 2019, на всіх інших чотирьох розіграшах мундіалю українці вибували саме в 1/8-й. Вперше це сталося ще на дебютному для збірної турнірі 2021 року.

Україна на чемпіонатах світу U-20 з футболу:

  • 2001: 1/8 фіналу
  • 2005: 1/8 фіналу
  • 2015: 1/8 фіналу
  • 2019: золото
  • 2025: 1/8 фіналу

Нагадаємо, юнацька збірна України здолала Сербію U-19 (2:1) на Чемпіонаті Європи 2026. Україна U-19 оформила другу перемогу в двох турах і достроково вийшла в півфінал Євро-2026. У фінальному турі «синьо-жовті» зустрінуться з однолітками з Італії.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Дмитро Михайленко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна вперше в історії виступить у найпрестижнішій серії змагань серед жінок
Жіноча збірна України з волейболу провела дебютний матч у Лізі націй
3 червня, 22:45
Англійці зібралися в пабі Londoner Pub, щоб відзначити майбутній старт своєї збірної на Чемпіонаті світу
Уболівальники збірної Англії з футболу за вечір випили понад 5 тис. кухлів пива у пабі
17 червня, 16:25
Ельє Ваї зіштовхнувся з нетиповими проблемами
Учасник Чемпіонату світу 2026 став фігурантом справи про договірні матчі – ЗМІ
18 червня, 14:45
Стадіон «Брентфорда» вміщує близько 17 тисяч глядачів
«Шахтар» визначився, де гратиме у Лізі чемпіонів – ЗМІ
20 червня, 14:16
Ванкувер приймає сім матчів Чемпіонату світу, у тому числі дві гри плейоф
У канадському Ванкувері під час Чемпіонату світу знизився рівень злочинності
24 червня, 12:56
Збірна США завершила груповий турнір ЧС-2026 матчем проти Туреччини
Туреччина дотиснула США і здобула перемогу в матчі Чемпіонату світу 2026
26 червня, 07:14
Абдукодір Хусанов зніс Йоана Вісса в своєму штрафному майданчику
ДР Конго несподівано пробилася у плейоф Чемпіонату світу з вольовою перемогою над Узбекистаном
28 червня, 04:42
Мануель Нойєр в матчі ЧС-2026 проти Еквадору
Воротар збірної Німеччини підтвердив, що зіграв останній матч за національну команду
30 червня, 17:41
Мбаппе забив дев'ять голів у дев'яти матчах плейоф чемпіонатів світу
Мбаппе після гри зі Швецією став рекордсменом за кількістю голів у плейоф чемпіонатів світу
1 липня, 06:34

Новини

Українські дзюдоїсти здобули шість медалей на Чемпіонаті Європи серед кадетів
Українські дзюдоїсти здобули шість медалей на Чемпіонаті Європи серед кадетів
Чемпіон Європи Чепурний зізнався, чи спілкується з тренеркою, яка змінила українське громадянство
Чемпіон Європи Чепурний зізнався, чи спілкується з тренеркою, яка змінила українське громадянство
Стали відомі шість пар 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Стали відомі шість пар 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Збірна України з футболу вдруге поспіль відібралася на молодіжний Чемпіонат світу
Збірна України з футболу вдруге поспіль відібралася на молодіжний Чемпіонат світу
Роналду вперше в кар'єрі забив гол у плейоф чемпіонатів світу
Роналду вперше в кар'єрі забив гол у плейоф чемпіонатів світу
Чемпіонат світу: визначилися 13 команд, які зіграють в 1/8 фіналу
Чемпіонат світу: визначилися 13 команд, які зіграють в 1/8 фіналу

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua