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Збірна України переграла Сербію на юнацькому Чемпіонаті Європи

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Збірна України переграла Сербію на юнацькому Чемпіонаті Європи
«Синьо-жовті» оформили вольову звитягу
фото: УАФ

Підопічні Дмитра Михайленка здобули другу перемогу поспіль

Юнацька збірна України здолала Сербію U-19 (2:1) на Чемпіонаті Європи 2026. Про це повідомляє «Главком».

Головні події у поєдинку розгорнулися в першому таймі. У дебютні хвилини переконливіше виглядали «синьо-жовті», але повели в рахунку балканці. Це Ранковіч отримав м'яч на лінії штрафного та влучно пробив у кут.

Команді Дмитра Михайленка, щоб прийти до тями, знадобився час. Утім, перевернути матч на власну користь українська збірна зуміла ще до перерви. Героєм «синьо-жовтих» став нападник Глют.

Упродовж чотирьох хвилин юний форвард оформив дубль. Спершу він підібрав м'яч у чужому штрафному та з гострого кута відправив у сітку. А згодом Глют отримав передачу метрів за 30 від воріт і наважився на удар – м'яч від стійки опинився за лінією.

У другій половині більше атакувала юнацька збірна Сербії. Балканці змарнували кілька нагод. Та кураж упіймав голкіпер «синьо-жовтих» Домчак. Зокрема, він упорався з пострілами Заріча після сольного проходу та Стойковіча – з-за меж штрафного.

Не увінчалася успіхом і спроба фінального штурму сербської команди. Україна U-19 оформила другу перемогу в двох турах і достроково вийшла в півфінал Євро-2026 і паралельно здобула путівку на Чемпіонату світу серед 20-річних. У фінальному турі «синьо-жовті» зустрінуться з однолітками з Італії.

Чемпіонат Європи 2026. Група B

Сербія U-19 – Україна U-19 – 1:2

  • Голи: Ранковіч, 16 – Глют, 32, 36

До слова, раніше збірна України поступилася Данії у незавершеному спарингу. Фактично матч тривав 65 хвилин. Хавбек данців Крістіан Еріксен втратив свідомість на полі.

Нагадаємо, Олександр Романчук і Геннадій Синчук дебютували в складі збірної України. Перший вийшов у старті та відіграв перший тайм проти Польщі. Натомість другий з'явився з лави запасних у середині другої половини.
 

Теги: Збірна України чемпіонат Європи НОВИНИ ФУТБОЛУ

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