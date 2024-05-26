Гравці «Шахтаря» підтримали полонених захисників Маріуполя

Футболісти та тренерський склад «Шахтаря» висловили сподівання, що їхня акція допоможе привернути міжнародну увагу до долі захисників Маріуполя

Футболісти «Шахтаря» привертають увагу до полонених оборонців Маріуполя

Гравці донецького футбольного клубу «Шахтар» прибули на матч у Житомирі, демонструючи свою підтримку сотням захисників Маріуполя, які вже два роки перебувають у російському полоні. Цей жест є частиною акції FreeMariupolDefenders на підтримку захисників Маріуполя, яку започаткував проєкт «Серце Азовсталі» Ріната Ахметова.

«Ми повинні кричати на весь світ, щоб наших захисників повернули додому», – йдеться в повідомленні ФК «Шахтар» у соцмережах.

Футболісти та тренерський склад «Шахтаря» висловили сподівання, що їхня акція допоможе привернути міжнародну увагу до долі захисників Маріуполя та сприятиме їхньому швидкому поверненню додому.

Нагадаємо, проєкт «Серце Азовсталі» є частиною мілітарної ініціативи «Сталевий фронт Ріната Ахметова», його створено задля підтримки захисників Маріуполя та їхніх родин.