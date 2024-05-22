Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Серіал про ФК «Шахтар» виграв престижну телевізійну нагороду

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Серіал про ФК «Шахтар» виграв престижну телевізійну нагороду
Emmy Awards – телевізійний еквівалент Оскара
фото: ФК «Шахтар»

22 травня в Нью-Йорку відбулася церемонія нагородження премією Sports Emmy Awards

Чотирисерійна стрічка Football Must Go On («Футбол має тривати») від компанії Paramount+, що розповідає про виступи «Шахтаря» в Лізі чемпіонів під час повномасштабної війни в Україні, одержала перемогу в премії Emmy Awards у номінації «Документальний серіал», повідомляє сайт клубу.

Фільм про «Шахтар» випередив інших чотирьох номінантів: серіал про автоперегони Formula 1: Drive to Survive (Netflix), серіал про бейсбол Hard Knocks (HBO), реаліті-шоу про реслінг Monster Factory (Apple TV) та серіал про американський футбол Quarterback (Netflix).

Читайте також: Сьогодні «Аталанта» зустрінеться з «Байєром» у фіналі Ліги Європи: де дивитися

Нагадаємо, визначились усі представники України у європейські футбольні клубні турніри сезону-2024/2025. Як повідомляє Укрінформ з посиланням на УАФ, для нас євросезон стартує 19 червня, коли будуть сформовані пари другого кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів та другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.Перші матчі для вітчизняних команд на цих стадіях заплановані на 23-25 липня.

Також очільник НОК України Вадим Гутцайт та виконувач обов’язків Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний оголосили, що Україна їде на Олімпіаду-2024. На офіційному сайті Мінмолодьспорту зазначається, що «ці Ігри мають особливе значення для України, адже це можливість показати світові нашу волю та силу духу. Гасло України на Олімпійських іграх: «The Will to Win».

До слова, журналіст і блогер Віталій Глагола опублікував відео, на яких фігурує президент Федерації легкої атлетики Закарпатської області Олег Коноваленко. На одному з відео він тренується у спортивному костюмі з надписом «Russia» на спині. На іншому, яке знято в нібито жартівливому стилі, у Коноваленка запитали «Василію Йосиповичу, що робитимемо із Закарпаттям?». На що той відповів: «Закарпаття від’єднати н###й. Зараз одразу й підпишу наказ. Все, підписано».

Федерація легкої атлетики України вже відреагувала на відео та звернулася до правоохоронних органів і спеціальних служб, щоб ті з’ясували всі обставини дій Коноваленка.

Читайте також: Матч, що призвів до війни, зміна правила через чемпіона Європи та навіть зʼїдені картки: пʼять цікавих фактів про футбол
Теги: серіал ФК «Шахтар»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Донецька команда обіграла «Ворсклу» з рахунком 2:1
«Шахтар» переміг у фіналі Кубка України з футболу
15 травня, 21:13
Донецький «Шахтар» та полтавська «Ворскла» зійдуться в поєдинку за 32-й Кубок України з футболу
Фінал Кубка України з футболу: де дивитися трансляцію
15 травня, 17:06
Другий сезон має вийти на Amazon Prime 29 серпня
Вийшов трейлер нового сезону серіалу «Володар перснів: Персні влади»
15 травня, 13:32
Переможці Євробачення-2024 Nemo з треком The Code
Переможець Євробачення-2024 Nemo: цікаві факти про виконавця
12 травня, 01:59
11 травня на Авдіївському напрямку було збито російський штурмовик Су-25
Збиття штурмовика Су-25, «Шахтар» став чемпіоном України з футболу. Головне за 11 травня
11 травня, 21:11
«Шахтар» обіграв «Динамо»
«Шахтар» став чемпіоном України з футболу
11 травня, 20:15

Новини

Серіал про ФК «Шахтар» виграв престижну телевізійну нагороду
Серіал про ФК «Шахтар» виграв престижну телевізійну нагороду
Україна вимагає відсторонити від Олімпіади борців з РФ і Білорусі, які підтримують війну
Україна вимагає відсторонити від Олімпіади борців з РФ і Білорусі, які підтримують війну
Сьогодні «Аталанта» зустрінеться з «Байєром» у фіналі Ліги Європи: де дивитися
Сьогодні «Аталанта» зустрінеться з «Байєром» у фіналі Ліги Європи: де дивитися
ЗСУ ліквідували батька російської чемпіонки світу з боротьби
ЗСУ ліквідували батька російської чемпіонки світу з боротьби
Спортивний функціонер у кабінеті з портретами Сталіна і Леніна пропонував від'єднати Закарпаття – ЗМІ
Спортивний функціонер у кабінеті з портретами Сталіна і Леніна пропонував від'єднати Закарпаття – ЗМІ
Збірна України з хокею дізналася суперників на чемпіонаті світу-2025
Збірна України з хокею дізналася суперників на чемпіонаті світу-2025

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Перша країна Європи заявила про готовність арештувати Нетаньягу
30K
У Росії пішли на дно два теплоходи (відео)
26K
Новий український правопис: від сьогодні старі норми вважаються помилковими
12K
На Київ та область суне негода: оголошено штормове попередження
11K
Міністр оборони Словаччини розкрив головну проблему зі здоров'ям Роберта Фіцо
5797
Окупанти просуваються на кількох напрямках: аналіз ISW

Новини

Повітряні сили повідомили, скільки літаків потребують для переозброєння авіапарку
Сьогодні, 16:56
Знеструмлення Сум, конгресмени закликали Пентагон дозволити Україні атакувати цілі в РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:11
ЗМІ: Державний оператор тилу закупив форму для армії з багатомільйонною економію
Вчора, 22:18
Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
Вчора, 06:49
За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
19 травня, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
19 травня, 15:02

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua