Григорій Козловський та ФК «Рух» допомогли створити «Залізний Купол» на Львівщині

Засновник «Руху» Козловський наголосив, що кожен повинен бути корисним ЗСУ і тоді Перемога буде за Україною

ФК «Рух» та його засновник Григорій Козловський долучились до формування перших 30 мобільних вогневих груп, які збиватимуть дрони-камікадзе на Львівщині.

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Повністю укомплектовані автомобілі вже передали Повітряному командуванню «Захід».

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Клуб та Григорій Козловський передали на цю ініціативу 3,7 млн. грн. Групи формували відповідно до запитів військових, випробовували та видозмінювали, аби у будь-яку погоду та час доби захисники могли ефективно знищувати ворожі дрони.

«Повітряні удари ворога посилюються, він атакує різноманітні об’єкти інфраструктури по всій країні. Щоб запобігти цьому, наша влада ввела в дію рішення РНБО про захист обʼєктів критичної інфраструктури та енергетики, яке передбачає організацію захисту та забезпечення безпеки функціонування обʼєктів критичної інфраструктури та енергетики, а також збільшення кількості та посилення обороноздатності вогневих груп зі складу ЗСУ та Нацгвардії, які здійснюють протиповітряне прикриття і оборону обʼєктів. Сьогодні «рухівці» долучились до формування перших 30 мобільних вогневих груп, які збиватимуть дрони-камікадзе на Львівщині. Це повністю укомплектовані автомобілі з найсучаснішим обладнанням: тепловізорами, приладами нічного бачення, лазерними вказівниками, ліхтарями, прицілами, планшетами та зброєю для збиття ударних безпілотників. ФК «Рух» завжди підтримує наших воїнів та буде робити це знов і знов, щоб спільними зусиллями перемогти ворога», – сказав львівський бізнесмен та меценат Григорій Козловський.

Як зазначив офіцер Повітряного командування «Захід» Денис Левкович, зараз сформовано групу з 30 мобільних вогневих груп.

«Величезне дякую ФК «Рух» за соціально-відповідальну позицію та допомогу у формуванні цих груп. Засновник клубу Григорій Козловський був одним з перших, хто відгукнувся на цю ініціативу і передав 3,7 млн. грн. для того, аби закупити автомобілі та обладнати їх необхідною технікою», – сказав начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

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Наступні 30 груп планують доукомплектувати та передати упродовж місяця. Вартість комплектації однієї групи – близько 500 тис. грн. без врахування ціни транспорту. У кожну групу входить машина, яка оснащена тепловізорами, приладами нічного бачення, лазерними вказівниками, ліхтарями, прицілами, планшетами та зброєю для збиття ударних безпілотників.

Як розповів керівник ГО «Народна Самооборона Львівщини» Артем Хмиз, загалом соціально-відповідальний бізнес пожертвував на цей збір понад 30 мільйонів гривень.

Засновник «Руху» Григорій Козловський наголосив, що кожен повинен бути корисним ЗСУ і тоді Перемога буде за Україною.

«Сьогодні кожен українець повинен бути корисним ЗСУ і допомагати усім чим може, адже воїни захищають Україну від агрессора та потребують нашої підтримки. ФК «Рух» допомагав й буде допомагати вогневими групами, дронами, антиланцетними комплексами та іншим необхідним спорядженням, щоб наблизити день Перемоги над російським злом!», – додав Григорій Петрович Козловський.