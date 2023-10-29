Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Григорій Козловський та ФК «Рух» допомогли створити «Залізний Купол» на Львівщині

волонтерська ініціатива
Христина Жиренко
glavcom.ua
Григорій Козловський та ФК «Рух» допомогли створити «Залізний Купол» на Львівщині
Григорій Козловський, бізнесмен, активно допомагає ЗСУ з перших днів війни

Засновник «Руху» Козловський наголосив, що кожен повинен бути корисним ЗСУ і тоді Перемога буде за Україною

ФК «Рух» та його засновник Григорій Козловський долучились до формування перших 30 мобільних вогневих груп, які збиватимуть дрони-камікадзе на Львівщині.

Повністю укомплектовані автомобілі вже передали Повітряному командуванню «Захід».

Клуб та Григорій Козловський передали на цю ініціативу 3,7 млн. грн. Групи формували відповідно до запитів військових, випробовували та видозмінювали, аби у будь-яку погоду та час доби захисники могли ефективно знищувати ворожі дрони.

«Повітряні удари ворога посилюються, він атакує різноманітні об’єкти інфраструктури по всій країні. Щоб запобігти цьому, наша влада ввела в дію рішення РНБО про захист обʼєктів критичної інфраструктури та енергетики, яке передбачає організацію захисту та забезпечення безпеки функціонування обʼєктів критичної інфраструктури та енергетики, а також збільшення кількості та посилення обороноздатності вогневих груп зі складу ЗСУ та Нацгвардії, які здійснюють протиповітряне прикриття і оборону обʼєктів. Сьогодні «рухівці» долучились до формування перших 30 мобільних вогневих груп, які збиватимуть дрони-камікадзе на Львівщині. Це повністю укомплектовані автомобілі з найсучаснішим обладнанням: тепловізорами, приладами нічного бачення, лазерними вказівниками, ліхтарями, прицілами, планшетами та зброєю для збиття ударних безпілотників. ФК «Рух» завжди підтримує наших воїнів та буде робити це знов і знов, щоб спільними зусиллями перемогти ворога», – сказав львівський бізнесмен та меценат Григорій Козловський.

Григорій Козловський та ФК «Рух» допомогли створити «Залізний Купол» на Львівщині фото 1

Як зазначив офіцер Повітряного командування «Захід» Денис Левкович, зараз сформовано групу з 30 мобільних вогневих груп.

«Величезне дякую ФК «Рух» за соціально-відповідальну позицію та допомогу у формуванні цих груп. Засновник клубу Григорій Козловський був одним з перших, хто відгукнувся на цю ініціативу і передав 3,7 млн. грн. для того, аби закупити автомобілі та обладнати їх необхідною технікою», – сказав начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Наступні 30 груп планують доукомплектувати та передати упродовж місяця. Вартість комплектації однієї групи – близько 500 тис. грн. без врахування ціни транспорту. У кожну групу входить машина, яка оснащена тепловізорами, приладами нічного бачення, лазерними вказівниками, ліхтарями, прицілами, планшетами та зброєю для збиття ударних безпілотників.

Григорій Козловський та ФК «Рух» допомогли створити «Залізний Купол» на Львівщині фото 2

Як розповів керівник ГО «Народна Самооборона Львівщини» Артем Хмиз, загалом соціально-відповідальний бізнес пожертвував на цей збір понад 30 мільйонів гривень.

Засновник «Руху» Григорій Козловський наголосив, що кожен повинен бути корисним ЗСУ і тоді Перемога буде за Україною.

 «Сьогодні кожен українець повинен бути корисним ЗСУ і допомагати усім чим може, адже воїни захищають Україну від агрессора та потребують нашої підтримки. ФК «Рух» допомагав й буде допомагати вогневими групами, дронами, антиланцетними комплексами та іншим необхідним спорядженням, щоб наблизити день Перемоги над російським злом!», – додав Григорій Петрович Козловський.

Теги: Григорій Козловський волонтер війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бойовики ХАМАСу пройшли підготовку в Ірані перед нападом на Ізраїль – ЗМІ
Бойовики ХАМАСу пройшли підготовку в Ірані перед нападом на Ізраїль – ЗМІ
25 жовтня, 23:34
Вибухи на Хмельниччині прогриміли близько 4 години ранку
Удар по Хмельниччині: є руйнування та постраждалі
25 жовтня, 06:54
Наслідки атаки ХАМАСу на Ізраїль
Зеленська повідомила, скільки українців стали жертвами ХАМАСу в Ізраїлі
17 жовтня, 18:07
Вартість безпілотника $32 млн разом із запчастинами
Україна може закупити легендарні дрони MQ-9 Reaper, але є нюанс
12 жовтня, 20:03
Terrahawk Paladin призначений для боротьби з повітряними цілями, зокрема БПЛА
Україна отримає британську ППО Terrahawk Paladin: що вона захищатиме
12 жовтня, 11:37
Росіянам не вдалося провести операцію з агітації, снаряд не розкрився
Росіяни запустили снаряд з агітками на півдні України. Закінчилося курйозом (фото)
11 жовтня, 13:15
Прем'єрка Данії заявила про розширення коаліції F-16 для України
Прем'єрка Данії заявила про розширення коаліції F-16 для України
9 жовтня, 14:34
ХАМАС та палестинський «Ісламський джихад» утримують заручників
ХАМАС утримує понад 130 заручників
9 жовтня, 00:40
Зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони
СБУ нейтралізувала одну із найбільших агентурних мереж РФ за час війни (фото)
3 жовтня, 11:00

Новини

Усик зійшовся в дуелі поглядів із Ф'юрі та назвав дату бою (відео)
Усик зійшовся в дуелі поглядів із Ф'юрі та назвав дату бою (відео)
Григорій Козловський та ФК «Рух» допомогли створити «Залізний Купол» на Львівщині
Григорій Козловський та ФК «Рух» допомогли створити «Залізний Купол» на Львівщині
У Колумбії озброєні злочинці викрали батьків нападника «Ліверпуля» Діаса
У Колумбії озброєні злочинці викрали батьків нападника «Ліверпуля» Діаса
Усик відреагував на неочікувану перемогу Ф’юрі над ексчемпіоном UFC
Усик відреагував на неочікувану перемогу Ф’юрі над ексчемпіоном UFC
Усик і Ф'юрі зустрілися в Саудівській Аравії – українець відреагував несподівано
Усик і Ф'юрі зустрілися в Саудівській Аравії – українець відреагував несподівано
Українська спортсменка відмовилась фотографуватися з росіянкою, яка підтримує війну
Українська спортсменка відмовилась фотографуватися з росіянкою, яка підтримує війну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Ситуація під Авдіївкою значно погіршилася, можливе оточення – Bild
62K
Новий гігантський стіл Путіна насмішив світ
29K
Політолог пояснив, чому чутки про смерть Путіна шкодять українцям
19K
На Волині дівчину засудили за крадіжку сала, вирок здивував
16K
Таксист, який потрапив у мовний скандал, несподівано заговорив українською
15K
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Хмарно, майже без опадів: прогноз погоди на 29 жовтня
Сьогодні, 05:02
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:52
Україна спільно з США створила «гібридні» системи ППО: подробиці
Вчора, 23:53
Морський коридор України відновив роботу: до портів прибули відразу 10 суден
Вчора, 14:45
Знищено засоби ППО та «Солнцепьок»: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Вчора, 07:19
Україну знову накриють дощі: прогноз погоди на 28 жовтня
Вчора, 05:40

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту