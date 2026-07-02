Іспанія – Австрія. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026

Європейське протистояння продовжить першу стадію плейоф

Сьогодні, 2 липня 2026 року, збірна Іспанії на арені «Соу-Фай Стедіум» в американському Інглвуді зустрінеться з національною командою Австрії в рамках 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Іспанія – Австрія

Безумовним лідером симпатій на 15:10 2 липня стала «Фурія Роха», запевняють фахівці GGBET. На ймовірну перемогу іспанської збірної запропоновано коефіцієнт 1,62. Натомість на потенційну звитягу австрійців виставлено бал 3,62. Нічию за підсумком 90 хвилин оцінено кефом 4,65. Тенденція збереглася і в питанні путівки в 1/8 фіналу. На прохід підопічних Луїса де ла Фуенте закладено коефіцієнт 1,11. Зате на місце в наступній стадії для збірної Австрії запропоновано бал 5,99. Тим часом на тотал більше 4,0 виставлено кеф 329.

Передматчевий стан команд

Іспанія досі залишається без пропущених м'ячів. На старті групового етапу «Фурія Роха» несподівано втратила очки зі збірною Кабо-Верде (0:0). Та далі команда де ла Фуенте розгромила Саудівську Аравію (4:0). Голами відзначилися нападник Ямаль та форвард Оярсабаль (двічі). Ще один м'яч – автогол оборонця аравійців Тамбакті. У фінальному турі піренейці здолали збірну Уругваю (1:0). Хавбек Баена оформив єдиний гол.

Команда Ральфа Рангніка розпочала турнір із перемоги над Йорданією (3:1). Між забитими м'ячами півзахисника Шміда та форварда Арнаутовіча стався автогол оборонця суперників Аль-Араба. Далі збірна Австрії зазнала поразки від Аргентини (0:2). А в останньому турі Das Team розписала підозріло вигідну обом командам нічию зі збірною Алжиру (3:3). Голи до свого активу записали той же Арнаутовіч, хавбек Забітцер і нападник Калайджіч.

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Історія очних зустрічей

Суперники багато разів перетиналися раніше. На цей момент команди зіграли 16 матчів, а перевага залишається на боці збірної Іспанії. «Фурія Роха» оформила дев'ять перемог проти чотирьох в австрійців.

Тим не менше, на чемпіонатах світу суперники зустрінуться лише вдруге. Перший поєдинок відбувся на Мундіалі-1978. Тоді на груповому етапі турніру гору взяла Австрія. У складі переможців голами відзначилися нападники Шахнер і Кранкль. У лавах же збірної Іспанії забитим м'ячем відзначився форвард Дані.

Де дивитися матч Іспанія – Австрія

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».