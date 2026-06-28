Перегони бомбардирів під знаком Мессі. Підсумки групового етапу Чемпіонату світу 2026

Основний раунд турніру залишився позаду, попереду – матчі на виліт

Провідні національні команди планети завершили груповий етап Чемпіонату світу 2026. Підсумки основного раунду турніру – в матеріалі «Главкома».

Два тижні з гаком аж 48 збірних із різних куточків світу змагалися за місця в 1/16 фіналу Кубка світу. Груповий етап цього разу був спрямований на те, щоб відсіяти 16 найгірших команд. Та навіть в такому форматі не обійшлося без сенсацій.

Найкращий матч групового етапу

Цікавих поєдинків було чимало. Та матч між збірними Еквадору та Німеччини поєднав кілька позитивних властивостей, зокрема видовищність і турнірне значення. Південноамериканський «Триколор» зобов'язаний був перемагати, щоб продовжити мандрівку Кубком світу, але пропустив швидкий гол від німецького нападника Лероя Сане.

Тим не менше, підопічні Себастьяна Беккасесе не занепали духом. Зусиллями півзахисника Нільсона Ангуло латиноамериканці відігралися ще в першій чверті зустрічі. А під завісу поєдинку форвард Гонсало Плата приніс еквадорській збірній таку бажану перемогу та путівку в 1/16 фіналу. І не скажеш, що цей результат не був заслуженим.

Герой групового етапу

На ЧС-2026 збірна Аргентини приїхала захищати титул. Очікування від «альбіселесте» були обережними. Зміна поколінь в національній команді лише розпочинається, а лідеру команди Ліонелю Мессі під час групового етапу мало виповнитися солідні 39 років. Та всі побоювання виявилися марними.

Восьмиразовий володар «Золотого м'яча» став рушійною силою трьох перемог аргентинців. Він тричі забив Алжиру, двічі – Австрії та поставив крапку в протистоянні з Йорданією. Навіть у поважному футбольному віці Мессі став найкращим бомбардиром групового етапу, випередивши молодших конкурентів.

Ліонель Мессі не охолов до гольових подвигів фото: Getty Images

Невдахи групового етапу

Багатьом уболівальникам уже обридли кліше на кшталт «золотого покоління». Та збірна Туреччини на ЧС-2026 зібрала справді хорошу команду. Тут лише атакувальний дует молодих Арди Гюлера та Кенана Їлдиза «потягнув» мільйонів на 200 в євровалюті. А ще ж під рукою Вінченцо Монтелли були зіркові хавбеки Хакан Чалханоглу, Оркун Кьокчю та багато інших.

Очікування від турків були чималі. Їх називали «темною конячкою» турніру, що повинна стати одним із одкровень турніру. Відкриття справді сталося. Щоправда, далеке від очікувань. Туреччина почала пакувати валізи вже після двох турів, програвши неідеальним Австралії та Парагваю. Вольова перемога над збірною США та рекордні 62 удари в напрямку воріт за два матчі – слабка втіха.

Сенсація групового етапу

Спорт прекрасний у власній простоті. Коли один щось втрачає, то інший обов'язково знаходить. Поки Уругвай страждав у ментальному полоні філософії Марсело Б'єлси та внутрішніх чвар, скромна збірна Кабо-Верде переписала власну історію. Заодно додала яскраву сторінку в літопис турніру.

«Сині акули» показали зуби в першому ж поєдинку, відібравши очки в Іспанії. До того ж, зупинили піренейців підопічні Бубішти доволі вишукано – з одним (!) фолом за 90 хвилин. Далі більше. Розібраній збірній Уругваю острів'яни забили двічі для результативної нічиєї, а з аравійською командою розписали «нулі» й тепер готуються здивувати Аргентину.

«Сині акули» не зважають на статус опонентів фото: Getty Images

Скандал групового етапу

Збірна Уругваю таки потрапила на перші шпальти світових спортивних медіа, та є нюанс. Негатив поглинув «селесте» повністю. На поверхню внутрішній конфлікт вийшов перед фінальним туром. Лідери команди на чолі з хавбеком Федеріко Вальверде нібито зустрілися з головним тренером збірної Марсело Б'єлсою, аби висловити невдоволення.

Як інформують ЗМІ, футболісти поскаржилися на інтенсивність тренувань і, як наслідок, травматизм. А ще засумнівалися у тактиці тренера на поєдинки ЧС-2026. У відповідь той влаштував лекцію на 48 хвилин із обґрунтуванням власного підходу та звинуватив підопічних у саботажі. Лідери команди покинули «пару» аргентинського професора достроково, а потім фатально програли Іспанії…

Рекорд групового етапу

Мессі царює і в цій категорії. За три тури основного раунду перевершили чимало досягнень. Та головний індивідуальний рекорд пав у другий ігровий день. Аргентинець обійшов Мірослава Клозе за кількістю голів на чемпіонатах світу. Німецький нападник мав 16 м'ячів, а в Мессі тепер аж 19.

І зупинятися капітан «альбіселесте», здається, не збирається. Оновленню орієнтиру на папері сприятиме й турнірна сітка. Збірна Аргентини в 1/16 фіналу протистоятиме скромній команді з Кабо-Верде, а далі «світить» рандеву зі збірними Австралії чи Єгипту.

Тренд групового етапу

У першому раунді турніру шанувальники футболу побачили 215 голів. Середня результативність поєдинків ЧС-2026 на цей момент склала 2,99 м'яча за матч. Тенденція цьогорічного Кубка світу – результативність провідних величин світового футболу. І справа не лише в Мессі.

Усі суперзірки нової хвилі забивають багато. Бразилець Вінісіус Жуніор, французькі нападники Кіліан Мбаппе та Усман Дембеле, гренадер із Норвегії Ерлінг Голанн оформили по чотири голи. Поруч із ними тримається англієць Гаррі Кейн (три). Справжній ренесанс атакувального футболу!

Антон Федорців, «Главком»