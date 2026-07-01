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У Мексиці дві особи загинули в тисняві у ході святкування перемоги збірної на Чемпіонаті світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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У Мексиці дві особи загинули в тисняві у ході святкування перемоги збірної на Чемпіонаті світу
Святкування перемоги збірної Мексики завершилося трагічно

Департамент охорони здоров'я Мехіко підтвердив смерть 44-річного чоловіка та 19-річної жінки

Двоє людей, які брали участь у святкуванні перемоги збірної Мексики над Еквадором в 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу, загинули у тисняві. Про це повідомляє Главком з посиланням на La Jornada.

Департамент охорони здоров'я Мехіко підтвердив смерть 44-річного чоловіка та 19-річної жінки.

Збірна Мексики здобула перемогу над Еквадором з рахунком 2:0. Мексиканці вперше з Чемпіонату світу 1986 року пройшли перший етап плейоф мундіалю.

Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня. 

Нагадаємо, раніше стала відома перша пара 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

У 1/16 фіналу збірна Марокко у серії пенальті обіграла команду Нідерландів та у 1/8 фіналу зустрінеться з одними з господарів турніру – Канадою.

Зустріч Канада – Марокко відбудеться 4 липня у Х'юстоні (США).

Збірна Канади на останніх хвилинах основного часу вирвала перемогу у Південної Африки в матчі 1/16 фіналу на Чемпіонаті світу 2026.

На 90+2-й хвилині Стівен Еуштакіу підхопив м'яч поблизу штрафного майданчика та потужним ударом низом у лівий кут прошив голкіпера, принісши Канаді таку бажану перемогу. Після цього південноафриканці вже не встигли відповісти, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Канади з рахунком 1:0.

Як повідомлялося, Бразилія дотиснула Японію і вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.

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Теги: Мексика смерть НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2026

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