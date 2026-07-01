Мексика перемогла Еквадор у грі 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу

Мексика продовжує боротьбу на домашньому мундіалі

Сьогодні, 1 липня 2026 року, збірні Мексики та Еквадору зіграли матч в рамках 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Гра 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу між збірними Мексики та Еквадору розпочалася на годину пізніше запланованого.

«Через несприятливі погодні умови, в тому числі через небезпеку попадання блискавок поруч з стадіоном, початок матчу 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу між збірними Мексики та Еквадору переноситься на 20:00 за місцевим часом (05:00 за київським часом – «Главком»). Перерви на водопій під час цього матчу не проводитимуться. Безпека всіх є пріоритетом ФІФА. Ми дякуємо вболівальникам за розуміння», – йшлося у заяві ФІФА.

Хід гри Мексика – Еквадор

Мексика активніше почала поєдинок. Вже на 22-й хвилині Кіньйонес отримав м'яч від Альварадо, увійшов у штрафний майданчик та влучно пробив дев'ятку.

На 31-й хвилині відзначився Хіменес. Він перехопив передачу Ордоньєса, зіграв у стінку з Кіньйонесом перед штрафним майданчиком еквадорців, і пробив дев'ятку.

У другому таймі свої моменти мали і еквадорці, і мексиканці. Однак, глядачі більше голів у цьому поєдинку не побачили. Вже у доданий час Інкап'є отримав червону картку – еквадорець прикривав рукою рота під час суперечки з гравцем збірної Мексики.

У підсумку, гра так і закінчилася з рахунком 2:0 на користь мексиканців.

Чемпіонат світу. 1/16 фіналу

Мексика – Еквадор 2:0 (2:0)

Голи: Кіньйонес (22), Хіменес (31)

Нагадаємо, збірна Канади на останніх хвилинах основного часу вирвала перемогу у Південної Африки в матчі 1/16 фіналу на Чемпіонаті світу 2026.

Як повідомлялося, Бразилія дотиснула Японію і вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.