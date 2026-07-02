Стали відомі 10 команд, які пробилися до 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Мундіаль, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня
Визначилися 10 команд, які візьмуть участь у 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».
Учасники 1/8 фіналу Чемпіонату світу
- Мексика
- Канада
- Бразилія
- Марокко
- Франція
- Норвегія
- Парагвай
- Англія
- Бельгія
- США
Наразі визначилося п'ять пар 1/8 фіналу світової першості.
1/8 фіналу Чемпіонату світу
- Парагвай – Франція
- Канада – Марокко
- Бразилія – Норвегія
- Мексика – Англія
- США – Бельгія
Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня.
Нагадаємо, раніше стала відома перша пара 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу.
У 1/16 фіналу збірна Марокко у серії пенальті обіграла команду Нідерландів та у 1/8 фіналу зустрінеться з одними з господарів турніру – Канадою.
Зустріч Канада – Марокко відбудеться 4 липня у Х'юстоні (США).
Збірна Канади на останніх хвилинах основного часу вирвала перемогу у Південної Африки в матчі 1/16 фіналу на Чемпіонаті світу 2026.
На 90+2-й хвилині Стівен Еуштакіу підхопив м'яч поблизу штрафного майданчика та потужним ударом низом у лівий кут прошив голкіпера, принісши Канаді таку бажану перемогу. Після цього південноафриканці вже не встигли відповісти, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Канади з рахунком 1:0.
Як повідомлялося, Бразилія дотиснула Японію і вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.
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