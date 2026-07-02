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Стали відомі 10 команд, які пробилися до 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Стали відомі 10 команд, які пробилися до 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Чемпіонат світу з футболу проходить у США, Канаді та Мексиці
фото: Getty Images

Мундіаль, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня

Визначилися 10 команд, які візьмуть участь у 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Учасники 1/8 фіналу Чемпіонату світу

  • Мексика
  • Канада
  • Бразилія
  • Марокко
  • Франція
  • Норвегія
  • Парагвай
  • Англія
  • Бельгія
  • США

Наразі визначилося п'ять пар 1/8 фіналу світової першості.

1/8 фіналу Чемпіонату світу

  • Парагвай – Франція
  • Канада – Марокко
  • Бразилія – Норвегія
  • Мексика – Англія
  • США – Бельгія

Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня. 

Cup tree provided by Sofascore

Нагадаємо, раніше стала відома перша пара 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

У 1/16 фіналу збірна Марокко у серії пенальті обіграла команду Нідерландів та у 1/8 фіналу зустрінеться з одними з господарів турніру – Канадою.

Зустріч Канада – Марокко відбудеться 4 липня у Х'юстоні (США).

Збірна Канади на останніх хвилинах основного часу вирвала перемогу у Південної Африки в матчі 1/16 фіналу на Чемпіонаті світу 2026.

На 90+2-й хвилині Стівен Еуштакіу підхопив м'яч поблизу штрафного майданчика та потужним ударом низом у лівий кут прошив голкіпера, принісши Канаді таку бажану перемогу. Після цього південноафриканці вже не встигли відповісти, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Канади з рахунком 1:0.

Як повідомлялося, Бразилія дотиснула Японію і вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 чемпіонат світу

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