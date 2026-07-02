США та Боснія і Герцеговина визначили чергового учасника 1/8 фіналу Чемпіонату світу

США та Боснія і Герцеговина зійшлися у поєдинку 1/16 фіналу світової першості

Сьогодні, 2 липня 2026 року, національна команда Сполучених Штатів Америки на арені «Лівайс Стедіум» в Санта-Кларі приймала збірну Боснії і Герцеговини у грі 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Збірна США розпочала турнір із розгрому Парагваю (4:1). Форвард Балогун оформив дубль, а півзахисник Рейна поставив крапку в протистоянні. Ще один забитий м'яч виявився автоголом хавбека суперників Бобадільї. У другому турі команда Почеттіно переграла збірну Австралії (2:0). У свої ворота забив центрбек «соккеруз» Берджесс, а оборонець Штатів Фрімен закріпив перевагу «зірково-смугастих». У фінальному турі групового етапу США поступилися туркам (2:3). Голи до свого активу записали оборонець Трасті та півзахисник Берхалтер.

Тим часом збірна Боснії і Герцеговини спершу розписала нічию з Канадою (1:1). Забитий м'яч оформив нападник Лукіч. Потім підопічні Сєргєя Барбареза розгромно програли збірній Швейцарії (1:4). Гол престижу забезпечив півзахисник Махміч, а центрбек Мухаремовіч отримав пряму червону картку за мінімальної переваги суперників. В останньому турі балканці переграли Катар (3:1). Забитими м'ячами відзначилися хавбек Алайбеговіч і той же Махміч. Третій – автогол голкіпера азійської збірної Абунади.

Хід гри

Один із господарів світової першості, збірна США, здобула перемогу над командою Боснії і Герцеговини в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу. Зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь підопічних Маурісіо Почеттіно, попри те, що значну частину другого тайму американці догравали в меншості.

Початок поєдинку ознаменувався історичним досягненням: 40-річний форвард гостей Едін Джеко став першим в історії ЧС польовим гравцем у віці понад 40 років, який узяв участь у матчі стадії плей-оф. Сам поєдинок у першій половині зустрічі не відзначався високою результативністю, а перші спроби американців відкрити рахунок супроводжувалися апеляціями щодо пенальті після падіння Фоларіна Балогуна та скасованим через офсайд голом того ж нападника на 31-й хвилині.

Вийти вперед збірній США вдалося на 45-й хвилині завдяки тотальному пресингу. Балогун скористався перехопленням у центрі поля, зорієнтувався після відскоку від захисників і пробив між ніг голкіпера Ніколи Васіля. Цей гол став для форварда третім на поточному мундіалі, що дозволило йому повторити досягнення Берта Патенауда (1930 рік) та Лендона Донована (2010 рік) за кількістю м'ячів в одному турнірі за збірну. Перед самою перервою Балогун міг оформити дубль, але влучив у каркас воріт.

У другому таймі ситуація для господарів ускладнилася: на 64-й хвилині після перегляду VAR Балогун отримав пряму червону картку за грубий фол проти Таріка Мухаремовича. Залишившись удесятьох, американці продовжили атакувати. Спочатку арбітри скасували взяття воріт від Крістіана Пулішича через положення поза грою, але на 82-й хвилині США подвоїли перевагу. Малік Тільман забив прямим ударом зі штрафного, перекинувши стінку боснійців.

Цей успіх дозволив збірній США вперше з 2002 року подолати перший раунд плей-оф на чемпіонатах світу.

Чемпіонат світу. 1/16 фіналу

США – Боснія і Герцеговина 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 45 Балогун, 2:0 – 82 Тільман

Нагадаємо, збірна Канади на останніх хвилинах основного часу вирвала перемогу у Південної Африки в матчі 1/16 фіналу на Чемпіонаті світу 2026.

Як повідомлялося, Бразилія дотиснула Японію і вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.