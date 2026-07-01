Англія з дублем Кейна оформила вольову перемогу над ДР Конго в 1/16 фіналу Чемпіонату світу

«Три леви» попрямували в наступний раунд Мундіалю-2026

Збірна Англії відсвяткувала вольову перемогу в протистоянні з національною командою ДР Конго в 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком».

Африканські «леопарди» розпочали матч неочікувано сміливо. Підопічні Себастьєна Десабра взялися пресингувати команду Томаса Тухеля на кожному клаптику поля. Більше того, провели кілька гострих атак.

Зрештою, збірна ДР Конго зуміла оформити швидкий м'яч. Героєм національної команди став Сіпенга. Саме він ліворуч у штрафному отримав передачу Мбемба та влучно пробив у ближній кут воріт Пікфорда.

Отямитися від шоку «Трьом левам» вдалося нескоро. Лише після водопою англійська збірна створила перші нагоди забити. Та з ударом Беллінгема головою впорався кіпер Мпасі, а постріл Рашфорда з льоту заблокував Ван-Біссака.

фото: Getty Images

Конголезці ледь не шокували Англію другим голом перед перервою, але Вісса поцілив у стійку після прострілу партнера. Закінчився перший тайм двома сейвами Мпасі. Спершу воротар ДР Конго взяв удар головою Беллінгема, а потім зреагував на потужний постріл Кейна з кількох метрів.

Зі стартом другої половини англійці кинулися штурмувати володіння «леопардів». Ось Рашфорд пробив поруч зі стійкою, а з навісом-ударом Беллінгема з рикошетом голкіпер упорався з другої спроби. Конголезці відповіли пострілом Мбуку над дев'яткою.

Новий спалах активності збірної Англії стався після водопою. Тиск «Трьох левів» на чужій половині призвів до гола на 75-й хвилині. Гордон із лівого флангу виконав навіс, а Кейн головою з лінії воротарського відправив м'яч у сітку.

Команда Тухеля продовжила атакувати, щоб уникнути овертайму. Велике бажання англійців забити дозволило вирвати перемогу в основний час. І знову героєм «Трьох левів» став Кейн. Цього разу він отримав мяч у штрафному, прокинув убік і потужно поклав під поперечину.

фото: Getty Images

Збірна ДР Конго відшукала резерви, щоб принаймні дійти до воріт Пікфорда у фінальні хвилини. Леопарди навіть мали шанс зрівняти рахунок, але Вісса зі штрафного відправив м'яч над поперечиною. «Три леви» йдуть далі та зустрінуться з Мексикою у 1/8 фіналу!

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Чемпіонат світу 2026. 1/16 фіналу

Англія – ДР Конго – 2:1

Голи: Кейн, 75, 86 – Сіпенга, 7

До слова, збірна Еквадору залишилася без головного тренера після вильоту з ЧС-2026. Себастьян Беккасесе пішов із посади після поразки від Мексики (0:2). Він попрацював із національною командою два роки.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери дозволили росіянам приїхати на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.