Мексика оновила кілька рекордів після перемоги над Еквадором на Чемпіонаті світі
Господарі чемпіонату продовжила свою безпрограшну серію на стадіоні «Ацтека»
Безпрограшна серія збірної Мексики з футболу на стадіоні «Ацтека» на чемпіонатах світу продовжилась до 10 матчів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.ua.
В поєдинку 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 мексиканці в Мехіко на стадіоні «Ацтека» перемогли збірну Еквадору з рахунком 2:0. Мексика в своїй історії зіграла 10 матчів на світових першостях на цьому легендарному стадіоні в Мехіко та в жодному з них не зазнала поразки (8 перемог, 2 нічиї).
Це є найкращим показником в історії мундіалів за кількістю матчів без поразок на конкретному стадіоні.
Збірні з найбільшою кількістю матчів без поразок на чемпіонатах світу на конкретному стадіоні
- 10 – Мексика («Естадіо Ацтека»), 1970, 1986, 2026
- 6 – Німеччина («Сан-Сіро»), 1934, 1990
- 5 – Англія («Вемблі»), 1966
- 5 – Італія («Стадіо Олімпіко»), 1990
- 4 – Уругвай («Естадіо Сентенаріо»), 1930
- 4 – Бразилія («Естадіо Саусаліто»), 1962
- 4 – Німеччина («Естадіо Леон»), 1970
- 4 – Франція («Стад де Франс»), 1998
Матчі збірної Мексики на стадіоні «Ацтека» (10)
- 2026: Еквадор – 2:0
- 2026: Чехія – 3:0
- 2026: ПАР – 2:0
- 1986: Болгарія – 2:0
- 1986: Ірак – 1:0
- 1986: Парагвай – 1:1
- 1986: Бельгія – 2:1
- 1970: Бельгія – 1:0
- 1970: Сальвадор – 4:0
- 1970: СРСР – 0:0
Також варто відзначити, що збірна Мексики має переможну серію на чемпіонатах світу, яка складається вже з 5 матчів, яка є рекордною в її історії.
Переможна серія збірної Мексики на чемпіонатах світу (5)
- 2026: Еквадор – 2:0
- 2026: Чехія – 3:0
- 2026: Південна Корея – 1:0
- 2026: ПАР – 2:0
- 2022: Саудівська Аравія – 2:1
Нагадаємо, нападник збірної Франції з футболу Кіліан Мбаппе став одноосібним лідером за кількістю забитих м'ячів у матчах плейоф на чемпіонатах світу. Мбаппе відзначився забитим м'ячем у грі 1/16 фіналу світової першості проти команди Швеції. Він став для нього дев'ятим у дев'яти матчах плейоф.
До гри зі Швецією Мбаппе ділив перше місце за цим показником із двома колишніми форвардами збірної Бразилії Леонідасом (8 голів у 5 зустрічах) та Роналдо (8 голів у 10 матчах).
Мбаппе також вийшов на одноосібне друге місце у списку найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів світу. На рахунку француза стало 17 голів, він обійшов ексфорварда збірної Німеччини Мирослава Клозе. Лідирує капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі (19 забитих м'ячів).
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