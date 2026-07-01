Мбаппе після гри зі Швецією став рекордсменом за кількістю голів у плейоф чемпіонатів світу

Мбаппе переписує історію Мундіалів

Нападник збірної Франції з футболу Кіліан Мбаппе став одноосібним лідером за кількістю забитих м'ячів у матчах плейоф на чемпіонатах світу. Про це повідомляє «Главком».

Мбаппе відзначився забитим м'ячем у грі 1/16 фіналу світової першості проти команди Швеції. Він став для нього дев'ятим у дев'яти матчах плейоф.

До гри зі Швецією Мбаппе ділив перше місце за цим показником із двома колишніми форвардами збірної Бразилії Леонідасом (8 голів у 5 зустрічах) та Роналдо (8 голів у 10 матчах).

Мбаппе також вийшов на одноосібне друге місце у списку найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів світу. На рахунку француза стало 17 голів, він обійшов ексфорварда збірної Німеччини Мирослава Клозе. Лідирує капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі (19 забитих м'ячів).

Нагадаємо, стала відома перша пара 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

У 1/16 фіналу збірна Марокко у серії пенальті обіграла команду Нідерландів та у 1/8 фіналу зустрінеться з одними з господарів турніру – Канадою.

Зустріч Канада – Марокко відбудеться 4 липня у Х'юстоні (США).

Збірна Канади на останніх хвилинах основного часу вирвала перемогу у Південної Африки в матчі 1/16 фіналу на Чемпіонаті світу 2026.

На 90+2-й хвилині Стівен Еуштакіу підхопив м'яч поблизу штрафного майданчика та потужним ударом низом у лівий кут прошив голкіпера, принісши Канаді таку бажану перемогу. Після цього південноафриканці вже не встигли відповісти, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Канади з рахунком 1:0.

Як повідомлялося, Бразилія дотиснула Японію і вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.