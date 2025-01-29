Гравець збірної України підтвердив інтерес з боку турецького клубу

Вінгер донецького «Шахтаря» Олександр Зубков збирається залишити український клуб – футболіст продовжить кар'єру у чемпіонаті Туреччини. Це стало відомо з його коментарів, які він дав турецькому виданню Fotomac.

Гравець збірної України підтвердив інтерес з боку «Трабзонспору» і розповів, що чекає на свій трансфер до нового клубу:

«Я зустрівся з тренером «Трабзонспору» Шенолом Гюнешем. Ми обмінялися з ним ідеями, і тепер я почав готуватись до трансферу. Гюнеш сказав, що хоче бачити мене у команді, і його ідеї мене дуже надихнули. Чесно кажучи, я дуже хочу перейти до «Трабзонспору». Сікан розповів мені багато цікавого про місто. Я з нетерпінням чекаю на угоду між клубами», – повідомив Зубков.

У цьому сезоні Зубков провів за донецький клуб 20 матчів у всіх турнірах, забив сім голів і віддав чотири результативні передачі.

Раніше турецькі ЗМІ повідомили, що про трансфер Зубкова оголосять після закінчення групового етапу Ліги чемпіонів.