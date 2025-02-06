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Неймар вперше за 12 років зіграв за рідний «Сантос»

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Неймар вперше за 12 років зіграв за рідний «Сантос»
Неймар зіграв свій перший матч за рідний «Сантос»
фото: EPA-EFE

Фанати були раді бачити свого кумира

Зірковий бразильський футболіст Неймар зіграв свій перший матч за рідний «Сантос» після 12-річної відсутності. На своєму стадіоні команда протистояла клубу «Ботафого Сан-Паулу» у чемпіонаті штату Сан-Паулу.

Ексгравець «Барселони» та ПСЖ розпочав поєдинок з заміни. Поки Неймар чекав на свій шанс, господарі відкрили рахунок на табло. Після перерви тренер «Сантоса» вирішив випустити вінгера на футбольне поле, віддавши гравцю капітанську пов'язку.

Вже на перших секундах Неймар отримав неприємний удар м'ячем у пах, однак бразилець зумів підвестися та продовжити гру.

33-річний вінгер прагнув відзначитись результативною дією, але допомогти команді забити ще один м'яч Неймар не зміг.

При цьому на 67-й хвилині «Ботафого Сан-Паулу» встановило паритет за рахунком, прошивши ворота «Сантоса».

Як підсумок, переможця у матчі колективам визначити не вдалося – 1:1.

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Теги: тренер Неймар НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт

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