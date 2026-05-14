Італійський гранд планує підписати контракт з хавбеком «Шахтаря» – джерело

Святослав Василик
Святослав Василик
Ізакі Сілва може перебратися в «Ювентус»
Трансфер бразильця Ізакі може коштувати «Ювентусу» 20 млн євро

Клуб італійської Серії А «Ювентус» націлився на трансфер півзахисника «Шахтаря» Ізакі Сілви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Juventus News 24.

Як повідомляє джерело, «Ювентус» має намір оформити перехід 19-річного гравця «Шахтаря». Однак для того, щоб переконати «гірників» продати бразильця, італійському гранду доведеться викласти за його трансфер мінімум 20–25 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Ізакі провів 36 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу сім голів та сім асистів. Бразилець може діяти на позиції атакувального півзахисника, вінгера або центрального хавбека.

«Шахтар» придбав Ізакі у «Флуміненсе» за 10 мільйонів євро, а зараз трансферна вартість гравця оцінюється вже у 20–25 мільйонів. Контракт бразильця з донецьким клубом чинний до 2030 року.

Раніше «Шахтар» ухвалив важливе рішення щодо трансферних планів клубу влітку. Влітку донецький клуб не має наміру продавати нікого з гравців першої команди, незважаючи на можливий інтерес інших клубів. На рішення вплинув прямий вихід до основного етапу Ліги чемпіонів.

Менеджмент клубу хоче, щоб команда була конкурентною, тому ухвалено рішення проводити лише посилення складу – до зими трансферів на вихід не буде. Водночас влітку «Шахтар» підпише щонайменше 2-3 новачків.

Нагадаємо, «Шахтар» після завоювання чемпіонського титулу в українській Прем’єр-лізі отримав путівку в основний раунд Ліги чемпіонів на новий сезон.

