Ястремська та Світоліна пробилися до третього кола «Ролан Гаррос»
Еліна Світоліна дев'ятий раз у кар'єрі пройшла до третього кола «Ролан Гаррос»
У Парижі триває турнір серії Grand Slam «Ролан Гаррос».
Сьогодні, 30 травня, українські тенісистки Даяна Ястремська та Еліна Світоліна здобули перемоги та пробилися до третього кола змагань.
Світоліна у двох сетах здолала тенісистку з Франції Діан Паррі – 6:4, 7:6.
Еліна дев'ятий раз у кар'єрі пройшла до третього кола «Ролан Гаррос».
За місце в четвертому колі Світоліна гратиме з переможницею зустрічі Ана Богдан – Анастасія Павлюченкова.
Ястремська розгромила китаянку Ван Яфань – 6:2, 6:0. За вихід до 1/8 фіналу Даяна боротиметься із третьою ракеткою світу американкою Коко Гауфф.
Ще одна українка Марта Костюк сьогодні зазнала поразки від хорватки Донни Векич – 5:7, 4:6.
Нагадаємо, у поєдинку першого кола Еліна Світоліна у трьох сетах обіграла Кароліну Плішкову.
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