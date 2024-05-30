Ястремська та Світоліна пробилися до третього кола «Ролан Гаррос»

Світоліна у двох сетах здолала тенісистку з Франції Діан Паррі – 6:4, 7:6

Еліна Світоліна дев'ятий раз у кар'єрі пройшла до третього кола «Ролан Гаррос»

У Парижі триває турнір серії Grand Slam «Ролан Гаррос».

Сьогодні, 30 травня, українські тенісистки Даяна Ястремська та Еліна Світоліна здобули перемоги та пробилися до третього кола змагань.

Світоліна у двох сетах здолала тенісистку з Франції Діан Паррі – 6:4, 7:6.

Еліна дев'ятий раз у кар'єрі пройшла до третього кола «Ролан Гаррос».

За місце в четвертому колі Світоліна гратиме з переможницею зустрічі Ана Богдан – Анастасія Павлюченкова.

Ястремська розгромила китаянку Ван Яфань – 6:2, 6:0. За вихід до 1/8 фіналу Даяна боротиметься із третьою ракеткою світу американкою Коко Гауфф.

Ще одна українка Марта Костюк сьогодні зазнала поразки від хорватки Донни Векич – 5:7, 4:6.

Нагадаємо, у поєдинку першого кола Еліна Світоліна у трьох сетах обіграла Кароліну Плішкову.