Євро-2020. Прогноз на матч Україна – Австрія

Суперників у вирішальній грі групи С на чемпіонаті континенту влаштує нічия

Збірна України 21 червня проведе вирішальний матч групової стадії Євро-2020 проти команди Австрії. Гра розпочнеться о 19:00. Щоб залишитися на другому місці, нашим футболістам потрібно не програти. Тоді в 1/8 фіналу вони зіграють з Італією.

Все наче просто, та не зовсім. У разі нічиєї обидві команди наберуть по 4 очки. Австрія залишиться третьою і на 90 відсотків також гарантує собі вихід у плей-оф. Але є імовірність, що цього виявиться недостатньо. У них будуть кращі показники, ніж у Швейцарії, котра вже завершила турнір. У решті груп матчі тривають, тож небезпека є. Ймовірно, вона спаде під час самої зустрічі. Паралельно гратимуть Данія з Росією, і в разі, якщо виграватиме скандинавська команда, австрійцям вже нічого не загрожуватиме.

Де дивитися матч Україна – Австрія

В обох команд є проблеми в захисті. Українці пропустили чотири голи, австрійці – три. В атаці перевага в команди Шевченка, причому вона двічі подолала захист одного з фаворитів турніру збірної Нідерландів.

Загалом суперники рівні. Україна і Австрія навряд, чи ризикуватимуть. Напевно побудують гру від оборони. Якщо так, то і результат буде нічийним. Такий наш прогноз.

Україна – Австрія: усе цікаве навколо вирішального матчу Євро

Раніше суперники грали між собою двічі, і обидва рази – в товариських зустрічах. У листопаді 2011 року Україна перемогла на «Арені Львів» – 2:1 (Мілевський, Девіч), а в червні 2012-го в Інсбруку зазнала поразки – 2:3 (два голи на рахунку Гусєва).