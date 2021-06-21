  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Євро-2020. Прогноз на матч Україна – Австрія

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українські "англійці" Зінченко та Ярмоленко - Євро-2020. Прогноз на матч Україна – Австрія
    Українські "англійці" Зінченко та Ярмоленко
    Фото з відкритих джерел

    Суперників у вирішальній грі групи С на чемпіонаті континенту влаштує нічия

    Збірна України 21 червня проведе вирішальний матч групової стадії Євро-2020 проти команди Австрії. Гра розпочнеться о 19:00. Щоб залишитися на другому місці, нашим футболістам потрібно не програти. Тоді в 1/8 фіналу вони зіграють з Італією.

    Все наче просто, та не зовсім. У разі нічиєї обидві команди наберуть по 4 очки. Австрія залишиться третьою і на 90 відсотків також гарантує собі вихід у плей-оф. Але є імовірність, що цього виявиться недостатньо. У них будуть кращі показники, ніж у Швейцарії, котра вже завершила турнір. У решті груп матчі тривають, тож небезпека є. Ймовірно, вона спаде під час самої зустрічі. Паралельно гратимуть Данія з Росією, і в разі, якщо виграватиме скандинавська команда, австрійцям вже нічого не загрожуватиме.

    Де дивитися матч Україна – Австрія

    В обох команд є проблеми в захисті. Українці пропустили чотири голи, австрійці – три. В атаці перевага в команди Шевченка, причому вона двічі подолала захист одного з фаворитів турніру збірної Нідерландів.

    Загалом суперники рівні. Україна і Австрія навряд, чи ризикуватимуть. Напевно побудують гру від оборони. Якщо так, то і результат буде нічийним. Такий наш прогноз.

    Україна – Австрія: усе цікаве навколо вирішального матчу Євро

    Раніше суперники грали між собою двічі, і обидва рази – в товариських зустрічах. У листопаді 2011 року Україна перемогла на «Арені Львів» – 2:1 (Мілевський, Девіч), а в червні 2012-го в Інсбруку зазнала поразки – 2:3 (два голи на рахунку Гусєва).

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Євро-2020. Прогноз на матч Україна – Австрія