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Юна легкоатлетка загинула внаслідок удару росіян по Сумах

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Юна легкоатлетка загинула внаслідок удару росіян по Сумах
Легкоатлетці Уляні Вороні було всього 13 років
фото: Facebook

Ворог забрав життя ще однієї перспективної спортсменки

Напередодні російська армія вбила 13-річну легкоатлетку Уляну Ворону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Facebook президентки Федерації легкої атлетики України Ольги Саладухи.

«Росія знищує наше спортивне майбутнє... У буквальному сенсі цього слова. У Сумах 11 липня від удару російської КАБ загинула 13-річна легкоатлетка Уляна Ворона. У неї попереду було ціле життя, багато планів, надій та сподівань. Уляна займалася в СДЮСШОР ім. В. Голубничого та могла прославити своє місто і нашу країну в спорті. А головне – вона могла би просто жити та бути щасливою...» – написала функціонерка.

Напередодні російська армія за білого дня скинула на Суми три керовані авіабомби. Дві з них влучили в людні місця. Загинуло п'ятеро людей, понад три десятки містян отримали поранення.

«Український спорт мусить розвиватися в пам'ять про Уляну та сотні інших загиблих спортсменів. Одне з ключових наших завдань сьогодні – перешкодити убивцям повернутися на спортивні арени. І ми зробимо для цього усе можливе», – додала Саладуха.

До слова, Міжнародна федерація тенісу відмовилася скасовувати санкції проти Білорусі. Організація не підтримала ініціативу МОК щодо скасування бану. Змінити становище білорусів можуть у жовтні.

Нагадаємо, World Athletics оголосила своє рішення щодо санкцій проти білоруських легкоатлетів. Федерація зберегла санкції. Фактично представники організації дали зрозуміти, що ситуація не зміниться до відновлення миру в Україні.

Теги: легка атлетика Суми Ольга Саладуха війна

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