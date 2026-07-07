Україна закликала зберегти обмеження для російських спортсменів після рішення МОК

Сибіга і Бідний закликали не допускати прапор РФ на міжнародні змагання

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр молоді та спорту Матвій Бідний оприлюднили спільну заяву, в якій розкритикували рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) скасувати рекомендації щодо обмеження участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях, пише «Главком».

У заяві наголошується, що це рішення є «тривожним сигналом для всієї міжнародної спільноти».

«Закликаємо уряди держав, які прийматимуть міжнародні спортивні змагання, не допустити демонстрації державної символіки РФ на своїй території. Під цим прапором триває неспровокована війна проти України, щодня гинуть мирні люди та руйнуються українські міста. Символи держави-агресора не можуть ставати елементом спортивного свята», – йдеться у заяві.

Очільники МЗС та Мінмолодьспорту також наголосили, що олімпійський рух базується на принципах миру, поваги до людської гідності та відповідальності. Саме тому питання використання державної символіки Росії під час Олімпійських ігор має розглядатися окремо.

Крім того, Україна закликала міжнародні спортивні федерації зберегти чинні обмеження щодо представників держави-агресора. «Україна й надалі працюватиме разом із міжнародними партнерами, щоб захищати ці принципи та не допустити використання світового спорту для легітимізації агресії», – наголосили Сибіга та Бідний.

Раніше стало відомо, що виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.